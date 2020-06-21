В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России

В Москве в июне выпало почти две месячные нормы осадков

В Москве в июне выпало почти две месячные нормы осадков

Рекордные показатели

Температура в столичном регионе

Температура в столичном регионе будет повышаться, начиная со среды, и достигнет 28 градусов, говорится в видеопрогнозе Гидрометцентра, который представил Вильфанд.

"Тепло до 26-27-28 градусов, особенно, начиная со среды. Предварительный прогноз на день, когда пройдёт парад в честь Победы - будет комфортная погода, 26 градусов, малооблачно", - сказал Вильфанд.