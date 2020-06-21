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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России
Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:16
людмила паршина
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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людмила паршина, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России

01:16 21.06.2020
150722
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя
Женщина во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
Как отмечают синоптики, на юге Урала и Сибири 20 июня активизируются атмосферные фронты вследствие прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии. Из-за этого возможны ливни. Когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля.
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Рекордные показатели

Температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода... Там температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее. На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов", - отметил Вильфанд.

Температура в столичном регионе

Температура в столичном регионе будет повышаться, начиная со среды, и достигнет 28 градусов, говорится в видеопрогнозе Гидрометцентра, который представил Вильфанд.
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"Тепло до 26-27-28 градусов, особенно, начиная со среды. Предварительный прогноз на день, когда пройдёт парад в честь Победы - будет комфортная погода, 26 градусов, малооблачно", - сказал Вильфанд.

Прогноз на июль

Июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. Об этом ранее сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в центре и Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), температура превысит норму на один градус. При этом на юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, второй месяц лета будет жарким — до 28-33 градусов.
Превышение температурной нормы может быть зафиксировано на большей части Якутии, кроме северных районов, в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. На севере Красноярского края, в Алтайском крае и Республике Алтай температура также будет выше среднего показателя.
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Людмила ПаршинаПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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