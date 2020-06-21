В Гидрометцентре предупредили о заморозках в России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специалисты Гидрометцентра предупреждают о заморозках в некоторых российских регионах. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы.
Как отмечают синоптики, на юге Урала и Сибири 20 июня активизируются атмосферные фронты вследствие прихода воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии. Из-за этого возможны ливни. Когда интенсивность осадков снизится, ночные температуры могут опуститься ниже нуля.
Рекордные показатели
Температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода... Там температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее. На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов", - отметил Вильфанд.
Температура в столичном регионе
Температура в столичном регионе будет повышаться, начиная со среды, и достигнет 28 градусов, говорится в видеопрогнозе Гидрометцентра, который представил Вильфанд.
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"Тепло до 26-27-28 градусов, особенно, начиная со среды. Предварительный прогноз на день, когда пройдёт парад в честь Победы - будет комфортная погода, 26 градусов, малооблачно", - сказал Вильфанд.
Прогноз на июль
Июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. Об этом ранее сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в центре и Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), температура превысит норму на один градус. При этом на юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, второй месяц лета будет жарким — до 28-33 градусов.
Превышение температурной нормы может быть зафиксировано на большей части Якутии, кроме северных районов, в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. На севере Красноярского края, в Алтайском крае и Республике Алтай температура также будет выше среднего показателя.