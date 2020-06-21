В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.