В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19

По данным ведомства за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.