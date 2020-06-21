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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19
За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19

01:06 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в Бразилии было выявлено почти 35 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, более одной тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства за последние сутки в стране было зарегистрировано 34 666 новых зараженных коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579. За сутки скончались 1022 человека, всего с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли 49 976 человек. Вылечились всего более 520 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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