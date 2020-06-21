https://ria.ru/20200621/1573246891.html
Саратовский депутат объяснил, почему ругался матом на заседании облдумы
Зампред комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский (ЕР) заявил, что готов понести ответственность за использование нецензурной лексики РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:56
2020-06-21T08:41
единая россия
саратовская область
происшествия
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Калинка Малинкова
Зампред комитета по культуре! Да матом. Как это мило.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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единая россия, саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 21 июн — РИА Новости.
Зампред комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский (ЕР
) заявил, что готов понести ответственность за использование нецензурной лексики на заседании, и признал недопустимыми подобные выражения в стенах парламента.
Ранее депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко опубликовал в своем YouTube-канале видео с заседания рабочей группы комитета по культуре думы, где произошло эмоциональное обсуждение инициативы коммунистов объявить 28 октября Днем саратовских авиастроителей. На заседании один из коммунистов выступил с обвинениями в адрес "Единой России", и в разгаре дискуссии Чернышевский встал с места и ответил ему матом.
"Когда я вышел с заседания, я сразу подошел к председателю комитета Алле (Алевтине. — Прим. ред.) Вальтеровне Лосиной и сказал, что готов понести ответственность за свои слова, потому что употребление нецензурной лексики в думе считаю неправильным и недопустимым", — сказал Чернышевский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.
Он объяснил брань агрессивным поведением депутатов из фракции КПРФ.
"Посмотрите, что делают наши левые товарищи, когда они превращают каждое заседание думы в скандал, когда <...> идет агрессивная атака на депутатов областной думы прямо в ходе заседания <...> Эти вот обвинения массовые, вот эти угрозы, эта попытка распространить принцип коллективной ответственности <...> вот сейчас это навязывается нам новой порослью коммунистов <...> Слава богу, мы живем в свободной стране и в нормальном государстве, я думаю, что отвечать будет каждый персонально. Я готов ответить за свои слова", — отметил он.
Ранее глава комитета по культуре Саратовской облдумы Алевтина Лосина (ЕР) заявила РИА Новости, что Чернышевский прибегнул к непарламентским выражениям на заседании профильной рабочей группы, поддавшись на провокацию со стороны оппозиционных депутатов, ставших безосновательно обвинять ЕР в развале авиазавода в Саратове. Лосина сожалеет, что так произошло, и обращаться в мандатную комиссию на Чернышевского не будет. По словам главы комитета, она написала жалобу в мандатную комиссию на депутата от КПРФ Владимира Есипова из-за допущенной в ее адрес грубости на этом заседании.
Секретарь саратовского реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков, комментируя инцидент, заявил РИА Новости, что в "Единой России" не приветствуют использование нецензурной лексики депутатами и призывают не поддаваться на провокации оппонентов. По его словам, подобные ситуации должна рассматривать комиссия по этике. Он уточнил, что Чернышевский приостановил свое членство в ЕР еще в 2008 году, но остается в составе фракции партии в облдуме.