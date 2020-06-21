Саратовский депутат объяснил, почему ругался матом на заседании облдумы

"Посмотрите, что делают наши левые товарищи, когда они превращают каждое заседание думы в скандал, когда <...> идет агрессивная атака на депутатов областной думы прямо в ходе заседания <...> Эти вот обвинения массовые, вот эти угрозы, эта попытка распространить принцип коллективной ответственности <...> вот сейчас это навязывается нам новой порослью коммунистов <...> Слава богу, мы живем в свободной стране и в нормальном государстве, я думаю, что отвечать будет каждый персонально. Я готов ответить за свои слова", — отметил он.