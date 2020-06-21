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Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Бермана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:39
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353
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Бермана

00:39 21.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту людей.
Ранее генпрокурор Уильям Барр заявил, что Трамп по его просьбе освободил Бермана от должности.
"Это все в руках генерального прокурора. Генеральный прокурор Барр работает над этим. Это его ведомство, не мое. Но у нас очень способный генеральный прокурор, так что это все в его руках. Я не причастен", - сказал он в воскресенье журналистам.
Накануне глава минюста уже объявлял об уходе Бермана, однако тот выступил с ответным заявлением, сказав, что не намерен этого делать.
Как сообщает телеканал CNBC, место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.
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Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.
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