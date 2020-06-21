На месте инцидента в Рединге задержали мужчину

ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Подозреваемый в нападении в городском парке английского Подозреваемый в нападении в городском парке английского Рединга задержан, сообщило полицейское управление по региону долины реки Темзы.

В субботу вечером в парке неподалеку от центра города произошел инцидент, в ходе которого, по сообщениям пользователей соцсетей, неизвестный напал с ножом на людей. Официальной информации о происшествии не приводится, пользователи соцсетей говорят о трех погибших и нескольких пострадавших. Полиция просит воздержаться от спекуляций и обещает проинформировать о случившемся позже.

"Полиция и экстренные службы прибыли на место происшествия в 19.00 (21.00 мск субботы). Сотрудники полиции задержали мужчину, в настоящее время он находится под стражей", - говорится в Twitter полиции.

Известно лишь, что пострадали как минимум два человека - они с ножевыми ранениями доставлены в лечебное учреждение, о чем сообщила администрация Королевской больницы графства Беркшир, принявшей раненых.

"Пожалуйста, избегайте спекуляций и распространения фото и видео этого инцидента. Расследование продолжается", - говорится в заявлении совета руководителей региональных полицейских управлений страны.

Местные власти просят жителей не посещать центр города, глава МВД страны Прити Пател заявила о том, что обеспокоена произошедшим.

В городе, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона , проживает около 350 тысяч человек. В субботу по Редингу, как и по многим другим городам Британии, прошли уже ставшие традиционные шествия в поддержку прав чернокожего населения. Все они завершились мирно и без значительных происшествий.

Неизвестно, связан ли инцидент с прошедшим шествием. Преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании