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Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 160 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 160 тысяч, сообщается на сайте санитарного агентства Santé publique. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 160 тысяч

00:07 21.06.2020
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© AP Photo / Francois MoriМужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 160 тысяч, сообщается на сайте санитарного агентства Santé publique.
Отмечается, что за сутки число заболевших увеличилось на 641.
Количество умерших возросло до 29 633, из них 19 176 человек скончались в больницах. За последние 24 часа в больницах умерли 19 человек.
В больницах находятся 9837 человек, из них 715 - в реанимации, сообщает на сайте агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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