https://ria.ru/20200621/1573246580.html
Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 160 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 160 тысяч, сообщается на сайте санитарного агентства Santé publique. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:07
2020-06-21T00:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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франция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, франция, в мире