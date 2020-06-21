Число выявленных случаев коронавируса во Франции превысило 160 тысяч

Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция

© AP Photo / Francois Mori Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция

ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 160 тысяч, сообщается на сайте санитарного агентства Santé publique

Отмечается, что за сутки число заболевших увеличилось на 641.

Количество умерших возросло до 29 633, из них 19 176 человек скончались в больницах. За последние 24 часа в больницах умерли 19 человек.

В больницах находятся 9837 человек, из них 715 - в реанимации, сообщает на сайте агентства.