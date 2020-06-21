https://ria.ru/20200621/1573246519.html
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна
За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна выплатили залог российские бизнесмены. Об этом Sputnik Армения сообщил руководитель офиса бывшего главы... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:04
2020-06-21T11:52
ташир
роберт кочарян
армения
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https://ria.ru/20200618/1573151575.html
Козьма ПРУТКОВ.
"За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна залог выплатили российские бизнесмены..."- А они там каким боком, и зачем им армянский бывший? Странно это как то, не госсредства ли там российские через подставных для вызволения своих друзей?
85
Ярослав Погодин
Տղամարդու արարքը
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ташир , роберт кочарян, армения
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
выплатили залог российские бизнесмены. Об этом Sputnik Армения
сообщил руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.
По словам собеседника агентства, деньги внесли глава группы компаний "Ташир
" Самвел Карапетян, Сергей Амбарцумян из группы компаний "Монарх", бизнесмен и меценат Геннадий Степанян и АФК "Система", где Кочарян с 2009 года является независимым директором.
Представитель "Системы" подтвердил эту информацию РБК
. Согомонян, в свою очередь, отметил, что деньги внесла компания как юридическое лицо.
Сергей Амбарцумян также подтвердил информацию о выплате залога.
"Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это неправильно", — пояснил предприниматель.
Также слова Согомоняна подтвердили в группе компаний "Ташир".
В июле 2018 года Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
В четверг судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в два миллиарда драмов (около 4,15 миллиона доллара). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.