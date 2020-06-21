Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573246519.html
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна
За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна выплатили залог российские бизнесмены. Об этом Sputnik Армения сообщил руководитель офиса бывшего главы... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:52
ташир
роберт кочарян
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_120:46:1000:541_1400x0_80_0_0_d2285faf67fd94057159753389fdf535.jpg
https://ria.ru/20200618/1573151575.html
"За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна залог выплатили российские бизнесмены..."- А они там каким боком, и зачем им армянский бывший? Странно это как то, не госсредства ли там российские через подставных для вызволения своих друзей?
85
Տղամարդու արարքը
41
35
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_120:46:1000:541_1400x0_80_0_0_d2285faf67fd94057159753389fdf535.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_244:0:965:541_1400x0_80_0_0_22f2e1aadabbf0dd0ee9f8acbe36f378.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_334:0:875:541_1400x0_80_0_0_7318e9f2863d1cd2a3f082d220c04e53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ташир , роберт кочарян, армения

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна

00:04 21.06.2020 (обновлено: 11:52 21.06.2020)
36467
© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна выплатили залог российские бизнесмены. Об этом Sputnik Армения сообщил руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.
По словам собеседника агентства, деньги внесли глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, Сергей Амбарцумян из группы компаний "Монарх", бизнесмен и меценат Геннадий Степанян и АФК "Система", где Кочарян с 2009 года является независимым директором.
Представитель "Системы" подтвердил эту информацию РБК. Согомонян, в свою очередь, отметил, что деньги внесла компания как юридическое лицо.
Сергей Амбарцумян также подтвердил информацию о выплате залога.
"Он может находиться дома и ждать суда. Я считаю, что нет необходимости его держать под стражей, это неправильно", — пояснил предприниматель.
Также слова Согомоняна подтвердили в группе компаний "Ташир".
В июле 2018 года Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
В четверг судья Апелляционного суда принял решение освободить Кочаряна под залог в два миллиарда драмов (около 4,15 миллиона доллара). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
18 июня, 20:00
Генпрокуратура Армении намерена обжаловать освобождение Кочаряна
1493421924134
Обсудить 35
ТаширРоберт КочарянАрмения
Популярные комментарии
"За бывшего президента Армении Роберта Кочаряна залог выплатили российские бизнесмены..."- А они там каким боком, и зачем им армянский бывший? Странно это как то, не госсредства ли там российские через подставных для вызволения своих друзей?
21 июня, 00:18
Козьма ПРУТКОВ.
24301057
Տղամարդու արարքը
21 июня, 00:40
Ярослав Погодин
18620213
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Солнечное затмение
Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение
Интрузия сиенита (светло-серое) на острове Кергелен приподнимает базальты океанической коры (темное). Королевские пингвины дают представление о масштабе
Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
Школьные рюкзаки
Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния