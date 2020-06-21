Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте

Если не произойдет какого-нибудь юридического или административного чуда, то 23 июня по полках американских книжных магазинов окажется увесистая коллекция отборного (но вовсе не обязательно правдивого) компромата на Дональда Трампа . Тот факт, что его источником является лично Джон Болтон , бывший советник Трампа по национальной безопасности и очень влиятельная фигура вашингтонского политического истеблишмента, уже придает этому компромату дополнительный вес, привлекая внимание СМИ и рядовых избирателей.

Президентская администрация посчитала эту книгу до такой степени серьезной проблемой, что Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием запретить (!) ее продажу и распространение, мотивируя это интересами национальной безопасности, но в пятницу судья, рассматривающий дело, дал понять, что, скорее всего, он не будет ничего запрещать. Телеканал CNN радостно рапортовал из зала суда: "Лошадь, как мы привыкли говорить в Техасе, кажется, уже сбежала из стойла, — сказал судья Ройс Ламберт из Окружного суда округа Колумбия во время слушаний в пятницу. — Мне, конечно, трудно понять, что я могу сделать с этими книгами по всей стране". Ламберт не принял решение на почти двухчасовом слушании и заявил, что подождет и рассмотрит более подробную информацию из Министерства юстиции, прежде чем принимать решение. Книга Болтона выйдет во вторник . Вполне возможно, что Ламберт к тому времени еще не вынесет решение".

Абсолютно очевидно, что книга Болтона — это элемент американской избирательной кампании и она должна помочь Джо Байдену победить на ноябрьских выборах. Болтон — плоть от плоти той части американского истеблишмента, у которой есть только одна цель, одна ценность и один смысл жизни — вечная война, в рамках которой каждая страна на планете ставится перед выбором: или опуститься на колени перед Госдепом США , или стать следующей Ливией или Ираком. Дональд Трамп не зря говорил, что если бы он слушал Болтона, то США находились бы "уже в шестой мировой войне". Вероятно, он сам сильно жалеет, что когда-то ввел этого сторонника бесконечного кровавого месива по всей планете в свою администрацию, пытаясь таким образом задобрить наиболее бескомпромиссную — "имперскую" — часть американской элиты, для которой не существует партийной принадлежности, а есть лишь преданность делу обеспечения американской гегемонии силовыми средствами.

Из-за очень специфического стиля общения и ведения дел, который характерен для действующего президента США, у Болтона появился просто невероятно широкий простор для фантазии — в том смысле, что очень тяжело придумать настолько невероятное обвинение в адрес Трампа, чтобы в него вообще никто не поверил. Уж слишком эксцентрично глава государства себя ведет. И это сильно подрывает доверие к попыткам Министерства юстиции и самого президента остановить публикацию книги, ссылаясь на то, что там одна ложь и что одновременно ее публикация подрывает национальную безопасность. Часть аудитории будет (возможно, справедливо) считать, что президент просто боится правды о себе.

Бывший советник по национальной безопасности (а в неофициальной чиновничьей иерархии США эта должность сравнима по влиянию с высшими дипломатическими и армейскими чинами) утверждает, что Дональд Трамп считал идею военного вторжения в Венесуэлу "прикольной", причем эта оценка была основана на специфическом представлении о том, что на самом деле США имеют право собственности на Венесуэлу. Из пересказов СМИ сложно понять, в чем претензия самого Болтона, который еще не встречал ни одной идеи военной интервенции Соединенных Штатов, которая бы ему не понравилась, и можно обоснованно предположить, что претензия заключается в том, что президент по каким-то причинам отказался от этой "прикольной" идеи.

В списке "компрометирующих" обвинений в адрес Трампа особое место занимают его отношения с другими мировыми лидерами, и в этом вопросе трудно сказать, что предполагаемый "компромат" содержит хоть что-то удивительное. По оценке Болтона, сам Трамп искренне ненавидит и презирает многих своих международных партнеров, включая канадского премьера Трюдо и президента Франции Макрона. Причем о французском лидере у него особенно негативное мнение — вплоть до того, что Трамп якобы сравнил Макрона с эдаким "Мидасом наоборот", заявив, что "все, к чему прикасается Макрон, превращается в навоз".

По оценке Болтона, единственные два мировых лидера, в отношении которых Трамп чувствовал какое-то уважение и близость, — это премьер Великобритании Джонсон (которого британская пресса иногда любит сравнивать с Трампом в силу определенной похожести характера и стиля) и премьер Японии Абэ (которого международная пресса иногда обвиняла в том, что он последовательно льстит американскому лидеру).

Но самое главное "откровение" бывшего теневого кардинала американской военно-дипломатической системы связано с Китаем. Правда, можно с полной уверенностью говорить о том, что оно является ложным, ибо вообще никак не вяжется с реальными действиями Дональда Трампа. Болтон утверждает, что Трамп фактически просил председателя КНР Цзиньпина помочь победить на выборах.

"По словам Болтона, господин Трамп обратился к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году, покупая больше продуктов у американских фермеров, согласно отрывкам, опубликованным в среду американскими СМИ. На встрече с Си в июне прошлого года господин Трамп "удивительным образом перевел разговор на президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая повлиять на текущую (избирательную) кампанию, умоляя Си обеспечить его победу", — пишет Болтон, согласно фрагменту, опубликованному новостными агентствами США. Мистер Трамп якобы подчеркнул важность американских фермеров и то, что "увеличение китайских закупок сои и пшеницы" может повлиять на результаты президентских выборов в Америке в ноябре" (цитата по The Telegraph ).

Наш прогноз, сделанный до того, как в американском инфополе рванула "бомба", заложенная Джоном Болтоном, полностью оправдался. Мы писали: "Внутренние враги Дональда Трампа готовят для него ловушку на случай его победы на ноябрьских президентских выборах: вместо обвинений в предательстве родины и сотрудничестве с Кремлем, то есть набившего всем оскомину и глубоко дискредитированного "Рашагейта", ему, вероятно, готовят новое обвинение, на этот раз связанное с Китаем".

Даже если действующий президент сможет выиграть ноябрьские выборы, скорее всего, ему опять предстоит импичмент и очередные (легальные или не очень) попытки снятия с должности, вероятно, с применением технологий "цветных революций", причем на этот раз его будут обвинять в работе уже на Пекин. Тот факт, что данная схема может сработать и часть американской аудитории в нее поверит, а экспертно-медийное сообщество уже согласилось эту безумную теорию продвигать, говорит о тотальной деградации наших заокеанских партнеров, которые потеряли не только здравый смысл, но и представления о минимальном собственном достоинстве. Независимо от результата этих усилий тренд на поиск в Белом доме то российских, то китайских шпионов приведет к дальнейшей эрозии мирового уважения к США. А когда над гегемоном начинают (иногда презрительно) смеяться, то и гегемонии жить остается не очень долго.