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Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Если не произойдет какого-нибудь юридического или административного чуда, то 23 июня по полках американских книжных магазинов окажется увесистая коллекция... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:07
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573142226_0:574:2621:2048_1400x0_80_0_0_797722daf54789892480c79319ee9ab7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте

08:00 21.06.2020 (обновлено: 08:07 21.06.2020)
11243
© REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
© REUTERS / Leah Millis
Иван Данилов
Иван Данилов
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Если не произойдет какого-нибудь юридического или административного чуда, то 23 июня по полках американских книжных магазинов окажется увесистая коллекция отборного (но вовсе не обязательно правдивого) компромата на Дональда Трампа. Тот факт, что его источником является лично Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности и очень влиятельная фигура вашингтонского политического истеблишмента, уже придает этому компромату дополнительный вес, привлекая внимание СМИ и рядовых избирателей.
Президентская администрация посчитала эту книгу до такой степени серьезной проблемой, что Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием запретить (!) ее продажу и распространение, мотивируя это интересами национальной безопасности, но в пятницу судья, рассматривающий дело, дал понять, что, скорее всего, он не будет ничего запрещать. Телеканал CNN радостно рапортовал из зала суда: "Лошадь, как мы привыкли говорить в Техасе, кажется, уже сбежала из стойла, — сказал судья Ройс Ламберт из Окружного суда округа Колумбия во время слушаний в пятницу. — Мне, конечно, трудно понять, что я могу сделать с этими книгами по всей стране". Ламберт не принял решение на почти двухчасовом слушании и заявил, что подождет и рассмотрит более подробную информацию из Министерства юстиции, прежде чем принимать решение. Книга Болтона выйдет во вторник. Вполне возможно, что Ламберт к тому времени еще не вынесет решение".
Возмутитель спокойствия. Чего ждать от книги Болтона?
Вчера, 10:17Знатоки
Возмутитель спокойствия. Чего ждать от книги Болтона?
Абсолютно очевидно, что книга Болтона — это элемент американской избирательной кампании и она должна помочь Джо Байдену победить на ноябрьских выборах. Болтон — плоть от плоти той части американского истеблишмента, у которой есть только одна цель, одна ценность и один смысл жизни — вечная война, в рамках которой каждая страна на планете ставится перед выбором: или опуститься на колени перед Госдепом США, или стать следующей Ливией или Ираком. Дональд Трамп не зря говорил, что если бы он слушал Болтона, то США находились бы "уже в шестой мировой войне". Вероятно, он сам сильно жалеет, что когда-то ввел этого сторонника бесконечного кровавого месива по всей планете в свою администрацию, пытаясь таким образом задобрить наиболее бескомпромиссную — "имперскую" — часть американской элиты, для которой не существует партийной принадлежности, а есть лишь преданность делу обеспечения американской гегемонии силовыми средствами.
Из-за очень специфического стиля общения и ведения дел, который характерен для действующего президента США, у Болтона появился просто невероятно широкий простор для фантазии — в том смысле, что очень тяжело придумать настолько невероятное обвинение в адрес Трампа, чтобы в него вообще никто не поверил. Уж слишком эксцентрично глава государства себя ведет. И это сильно подрывает доверие к попыткам Министерства юстиции и самого президента остановить публикацию книги, ссылаясь на то, что там одна ложь и что одновременно ее публикация подрывает национальную безопасность. Часть аудитории будет (возможно, справедливо) считать, что президент просто боится правды о себе.
Совместная фотография лидеров стран-участниц саммита G7 в Биаррице
Вчера, 11:53
То, что Болтон прописал. СМИ выяснили, кого Трамп причисляет к друзьям
Надо отдать должное организаторам этой политической акции: они предусмотрели судебные риски, и потому несколько экземпляров были заранее "слиты" в дружественные СМИ, которые опубликовали подборки наиболее "острых откровений" (или ярких фантазий) Болтона. Приведем краткий хит-парад "примеров практического трампизма" во внешнеполитических вопросах на основе материалов The Wall Street Journal, The Telegraph и канадского телеканала CBC.
Бывший советник по национальной безопасности (а в неофициальной чиновничьей иерархии США эта должность сравнима по влиянию с высшими дипломатическими и армейскими чинами) утверждает, что Дональд Трамп считал идею военного вторжения в Венесуэлу "прикольной", причем эта оценка была основана на специфическом представлении о том, что на самом деле США имеют право собственности на Венесуэлу. Из пересказов СМИ сложно понять, в чем претензия самого Болтона, который еще не встречал ни одной идеи военной интервенции Соединенных Штатов, которая бы ему не понравилась, и можно обоснованно предположить, что претензия заключается в том, что президент по каким-то причинам отказался от этой "прикольной" идеи.
В списке "компрометирующих" обвинений в адрес Трампа особое место занимают его отношения с другими мировыми лидерами, и в этом вопросе трудно сказать, что предполагаемый "компромат" содержит хоть что-то удивительное. По оценке Болтона, сам Трамп искренне ненавидит и презирает многих своих международных партнеров, включая канадского премьера Трюдо и президента Франции Макрона. Причем о французском лидере у него особенно негативное мнение — вплоть до того, что Трамп якобы сравнил Макрона с эдаким "Мидасом наоборот", заявив, что "все, к чему прикасается Макрон, превращается в навоз".
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
19 июня, 19:36
"Полный псих". Трамп раскритиковал Болтона за позицию по войне в Ираке
По оценке Болтона, единственные два мировых лидера, в отношении которых Трамп чувствовал какое-то уважение и близость, — это премьер Великобритании Джонсон (которого британская пресса иногда любит сравнивать с Трампом в силу определенной похожести характера и стиля) и премьер Японии Абэ (которого международная пресса иногда обвиняла в том, что он последовательно льстит американскому лидеру).
Но самое главное "откровение" бывшего теневого кардинала американской военно-дипломатической системы связано с Китаем. Правда, можно с полной уверенностью говорить о том, что оно является ложным, ибо вообще никак не вяжется с реальными действиями Дональда Трампа. Болтон утверждает, что Трамп фактически просил председателя КНР Цзиньпина помочь победить на выборах.
"По словам Болтона, господин Трамп обратился к председателю Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году, покупая больше продуктов у американских фермеров, согласно отрывкам, опубликованным в среду американскими СМИ. На встрече с Си в июне прошлого года господин Трамп "удивительным образом перевел разговор на президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая повлиять на текущую (избирательную) кампанию, умоляя Си обеспечить его победу", — пишет Болтон, согласно фрагменту, опубликованному новостными агентствами США. Мистер Трамп якобы подчеркнул важность американских фермеров и то, что "увеличение китайских закупок сои и пшеницы" может повлиять на результаты президентских выборов в Америке в ноябре" (цитата по The Telegraph).
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
17 июня, 08:00
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Наш прогноз, сделанный до того, как в американском инфополе рванула "бомба", заложенная Джоном Болтоном, полностью оправдался. Мы писали: "Внутренние враги Дональда Трампа готовят для него ловушку на случай его победы на ноябрьских президентских выборах: вместо обвинений в предательстве родины и сотрудничестве с Кремлем, то есть набившего всем оскомину и глубоко дискредитированного "Рашагейта", ему, вероятно, готовят новое обвинение, на этот раз связанное с Китаем".
Даже если действующий президент сможет выиграть ноябрьские выборы, скорее всего, ему опять предстоит импичмент и очередные (легальные или не очень) попытки снятия с должности, вероятно, с применением технологий "цветных революций", причем на этот раз его будут обвинять в работе уже на Пекин. Тот факт, что данная схема может сработать и часть американской аудитории в нее поверит, а экспертно-медийное сообщество уже согласилось эту безумную теорию продвигать, говорит о тотальной деградации наших заокеанских партнеров, которые потеряли не только здравый смысл, но и представления о минимальном собственном достоинстве. Независимо от результата этих усилий тренд на поиск в Белом доме то российских, то китайских шпионов приведет к дальнейшей эрозии мирового уважения к США. А когда над гегемоном начинают (иногда презрительно) смеяться, то и гегемонии жить остается не очень долго.
© AP Photo / Rainier EhrhardtДжон Болтон
Джон Болтон
© AP Photo / Rainier Ehrhardt
Джон Болтон
185395746377
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Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШААвторыМнение - АвторыВ мире
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