Неделя МИА "Россия сегодня" стартует в рамках "Цифровой журналистики"

Среди других тем от экспертов медиагруппы в ходе мастер-классов с 23 июня по 2 июля - как оценить эффективность инфоповодов и повысить посещаемость сайта с помощью инструментов визуализации, почему VR и AR форматы столь популярны в медиаполе, что включает в себя арсенал журналистских жанров. Ведущими мастер-классов от "Россия сегодня" станут Наталья Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции госпроектов, Иван Громов, руководитель центра инновационной журналистики, менеджер государственных медиапроектов Юлия Атанова и web-аналитик Игорь Тугушев.