Неделя МИА "Россия сегодня" стартует в рамках "Цифровой журналистики"

МОСКВА, 21 июн. – РИА Новости. Мастер-классы и лекции от экспертов медиагруппы "Россия сегодня" стали частью всероссийского образовательного проекта "Цифровая журналистика". Его цель - повысить грамотность журналистов и сотрудников некоммерческих организаций в области информационных технологий, бизнеса, влияния цифровой трансформации на общество.
Первым в рамках Недели от МИА "Россия сегодня" станет выступление заместителя главного редактора медиагруппы Дмитрия Горностаева. Центральная тема его выступления - журналистская "кухня" на примере работы лидера российского новостного поля, агентства "РИА Новости". Что такое новость сегодня, каков формат оформления и составления новостей, за какое времени готовится новость, - об этом и многом другом смогут узнать не только студенты проекта, но и все желающие. Лекция будет доступна 22 июня с 11:00 МСК в аккаунте проекта "Цифровая журналистика" в социальной сети ВКонтакте и на сайте международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Среди других тем от экспертов медиагруппы в ходе мастер-классов с 23 июня по 2 июля - как оценить эффективность инфоповодов и повысить посещаемость сайта с помощью инструментов визуализации, почему VR и AR форматы столь популярны в медиаполе, что включает в себя арсенал журналистских жанров. Ведущими мастер-классов от "Россия сегодня" станут Наталья Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции госпроектов, Иван Громов, руководитель центра инновационной журналистики, менеджер государственных медиапроектов Юлия Атанова и web-аналитик Игорь Тугушев.
Лекции будут доступны для зарегистрировавшихся до 31 августа слушателей на сайте цифроваяжурналистика.рф. До завершения режима самоизоляции по всей стране обучение проводится через систему видео-конференц-связи, а письменные домашние задания разбираются в режиме реального времени профессиональными журналистами и редакторами. После снятия режима самоизоляции во всей России начнутся очные занятия, а также планируется сделать выездные мероприятия в Москве, Сочи, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ульяновске, Калининграде, Перми, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Лучшие ученики по итогам образовательного проекта смогут пройти стажировку в известных российских СМИ, а также получат подарки от партнеров.
Организатор проекта - АНО "Цифровые платформы" - некоммерческая организация, созданная с целью продвижения передовых российских программных продуктов и кейсов для преобразования приоритетных отраслей экономики России и социальной сферы. Проект получил поддержку Министерства цифрового развития, Общественной палаты РФ, Союза журналистов России и Фонда президентских грантов. Проект основан на использовании гранта Президента Российской Федерации. Обучение в рамках проекта "Цифровая журналистика" бесплатно.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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