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"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом
Столичные художники в пятый раз помогут экологам в рамках акции "ПаркАрт". В 12 парках и заказниках Москвы появятся уникальные рисунки. Персонажи мультфильмов и РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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хорошие новости, мосприрода, москва

"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом

08:00 21.06.2020
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© Официальный сайт Мэра МосквыРисунок на дереве в рамках акции "ПаркАрт"
Рисунок на дереве в рамках акции ПаркАрт
© Официальный сайт Мэра Москвы
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные художники в пятый раз помогут экологам в рамках акции "ПаркАрт". В 12 парках и заказниках Москвы появятся уникальные рисунки. Персонажи мультфильмов и сказок поселятся на поврежденных деревьях, сообщает официальный сайт мэрии и правительства Москвы.
Как рисунки могут защитить деревья? Для многих не секрет, что белая краска на стволах – это специальный состав, которым весной обрабатывают "раны", появившиеся на стволе за зиму – трещины от мороза, дупла и оголенные участки. Это морозобоины, и, если их не закрыть водоотталкивающей грунтовкой, внутрь живого дерева могут попасть споры грибов, бактерии и паразиты, которые погубят пусть и всего один, но все же источник кислорода в мегаполисе.
Белый холст высохшей краски несколько лет назад привлек художницу, и после ее первой работы экологи предложили создать арт-проект. Любители творчества и профессионалы создают маленькие шедевры только на месте повреждения, закрепляя рисунком свойства грунтовки.
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В Россию эту идею принесла Евгения Хлынина. Она, художник-мультипликатор, прочитала в статье о китаянке, которая занималась "лечебными" рисунками на стволах, и захотела попробовать. Экологи и администрация выбранного парка, поддержавшие идею, показали, как предварительно защитить дерево. Одним из первых рисунков стал герой "Ежика в тумане".

Я художник-мультипликатор, и “Ежик в тумане” – один из моих любимых мультфильмов. Я выбрала этого героя для своего первого рисунка, потому что для наших людей Ежик родной, знакомый с детства. Боялась, что рисунок будут портить какие-нибудь нехорошие люди, и подумала, что на Ежика у них рука если и поднимется, то не сразу. Как выяснилось, его никто не трогал", – цитирует портал mos.ru Евгению Хлынину.

Она подчеркнула, что рисунок как результат приносит радость людям и дарит повод для улыбки. Для самого художника – это необычная реализация в творчестве.
Со временем к проекту присоединилось множество художников и любителей с потенциалом и схожими взглядами. Ведь если есть талант или способность, нужно попробовать его раскрыть: не зря же человека с чувством прекрасного может вдохновить и луч солнца, падающий на лист, и рассвет. Да и работать над картиной в парке приятнее, чем в закрытой мастерской.
Чтобы участвовать в акции "ПаркАрт", не обязательно быть профессиональным художником. Главное – иметь желание поделиться замыслом и стремление поддержать природу. Например, эколог и художник-любитель Ольга Новикова присоединилась к акции всего два года назад, увидев в "Инстаграме" хештег #природатут. Она отправила заявку, и ее позвали участвовать в арт-проекте.
В этом году "Мосприрода" принимает заявки от волонтеров-художников, желающих присоединиться к акции. Сделать это можно до конца сентября. Чтобы стать участником, нужно прислать эскизы на электронную почту ecopros.izm@gmail.com, указав в теме письма "Заявка на участие в акции “ПаркАрт”". Если вас пригласят, то можно выбирать один из 12 парков столицы и присматривать "полотно" для рисунка.
Одно из требований к эскизам – позитивное направление эмоций: это могут быть птицы, животные, сказочные персонажи, фантастические, природные и космические зарисовки. Современные арт-направления тоже приветствуются.
К рисунку можно будет приступить летом и осенью. Участникам понадобятся водонепроницаемые акриловые краски, безопасные для поверхности деревьев. Работы дополнительно покрывают лаком для сохранности.
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В 2020 году акция пройдет в пятый раз. Она стартовала в 2016 году. Среди парков-участников – природно-исторические парки "Косинский", "Измайлово", "Терлецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Москворецкий", усадьба Кусково, музей-заповедник "Царицыно", заказники "Алтуфьевский", "Лианозовский" и "Медведковский", а также усадьба Архангельское-Тюриково.
За время существования "ПаркАрт" создано более 140 рисунков, среди которых можно встретить репродукции работ Винсента Ван Гога, Эдгара Дега, Анри Матисса, Рене Магритта, Густава Климта. Недавно москвичи попросили организаторов составить карту многочисленных работ на "живых полотнах".
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