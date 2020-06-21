"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные художники в пятый раз помогут экологам в рамках акции "ПаркАрт". В 12 парках и заказниках Москвы появятся уникальные рисунки. Персонажи мультфильмов и сказок поселятся на поврежденных деревьях, сообщает официальный сайт мэрии и правительства Москвы.

Как рисунки могут защитить деревья? Для многих не секрет, что белая краска на стволах – это специальный состав, которым весной обрабатывают "раны", появившиеся на стволе за зиму – трещины от мороза, дупла и оголенные участки. Это морозобоины, и, если их не закрыть водоотталкивающей грунтовкой, внутрь живого дерева могут попасть споры грибов, бактерии и паразиты, которые погубят пусть и всего один, но все же источник кислорода в мегаполисе.

Белый холст высохшей краски несколько лет назад привлек художницу, и после ее первой работы экологи предложили создать арт-проект. Любители творчества и профессионалы создают маленькие шедевры только на месте повреждения, закрепляя рисунком свойства грунтовки.

В Россию эту идею принесла Евгения Хлынина. Она, художник-мультипликатор, прочитала в статье о китаянке, которая занималась "лечебными" рисунками на стволах, и захотела попробовать. Экологи и администрация выбранного парка, поддержавшие идею, показали, как предварительно защитить дерево. Одним из первых рисунков стал герой "Ежика в тумане".

Я художник-мультипликатор, и “Ежик в тумане” – один из моих любимых мультфильмов. Я выбрала этого героя для своего первого рисунка, потому что для наших людей Ежик родной, знакомый с детства. Боялась, что рисунок будут портить какие-нибудь нехорошие люди, и подумала, что на Ежика у них рука если и поднимется, то не сразу. Как выяснилось, его никто не трогал", – цитирует портал mos.ru Евгению Хлынину.

Она подчеркнула, что рисунок как результат приносит радость людям и дарит повод для улыбки. Для самого художника – это необычная реализация в творчестве.

Со временем к проекту присоединилось множество художников и любителей с потенциалом и схожими взглядами. Ведь если есть талант или способность, нужно попробовать его раскрыть: не зря же человека с чувством прекрасного может вдохновить и луч солнца, падающий на лист, и рассвет. Да и работать над картиной в парке приятнее, чем в закрытой мастерской.

Чтобы участвовать в акции "ПаркАрт", не обязательно быть профессиональным художником. Главное – иметь желание поделиться замыслом и стремление поддержать природу. Например, эколог и художник-любитель Ольга Новикова присоединилась к акции всего два года назад, увидев в "Инстаграме" хештег #природатут. Она отправила заявку, и ее позвали участвовать в арт-проекте.

В этом году "Мосприрода" принимает заявки от волонтеров-художников, желающих присоединиться к акции. Сделать это можно до конца сентября. Чтобы стать участником, нужно прислать эскизы на электронную почту ecopros.izm@gmail.com, указав в теме письма "Заявка на участие в акции “ПаркАрт”". Если вас пригласят, то можно выбирать один из 12 парков столицы и присматривать "полотно" для рисунка.

Одно из требований к эскизам – позитивное направление эмоций: это могут быть птицы, животные, сказочные персонажи, фантастические, природные и космические зарисовки. Современные арт-направления тоже приветствуются.

К рисунку можно будет приступить летом и осенью. Участникам понадобятся водонепроницаемые акриловые краски, безопасные для поверхности деревьев. Работы дополнительно покрывают лаком для сохранности.

В 2020 году акция пройдет в пятый раз. Она стартовала в 2016 году. Среди парков-участников – природно-исторические парки "Косинский", "Измайлово", "Терлецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Москворецкий", усадьба Кусково, музей-заповедник "Царицыно", заказники "Алтуфьевский", "Лианозовский" и "Медведковский", а также усадьба Архангельское-Тюриково.