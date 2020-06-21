Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573205160.html
Признания дагестанского врача, которая месяцами работает в "красной" зоне
Тайгибат Хазамова в "мирное время" заведовала отделением нейроинфекций, а сейчас руководит в Махачкале госпиталем, где лечат коронавирус. В "красной" зоне она — РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
махачкала
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573206018_0:56:953:592_1400x0_80_0_0_ef8bf25677c729bf1ae9356d5b5de8fe.jpg
https://ria.ru/20200523/1571864864.html
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573206018_0:56:953:592_1400x0_80_0_0_ef8bf25677c729bf1ae9356d5b5de8fe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573206018_0:0:931:698_1400x0_80_0_0_41ef84ec351d970c0eb792844e7ee41d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573206018_123:0:821:698_1400x0_80_0_0_c0a8c9216f3f5befeb2ac82ce9a2f8da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), махачкала, общество

Признания дагестанского врача, которая месяцами работает в "красной" зоне

08:00 21.06.2020 (обновлено: 11:55 21.06.2020)
2382
© Фото : из личного архива Тайгибат АхмедгаджиевныТайгибат Ахмедгаджиевна
Тайгибат Ахмедгаджиевна
© Фото : из личного архива Тайгибат Ахмедгаджиевны
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Тайгибат Хазамова в "мирное время" заведовала отделением нейроинфекций, а сейчас руководит в Махачкале госпиталем, где лечат коронавирус. В "красной" зоне она — ежедневно. Летом ей исполнится 60. Возрастных врачей обычно не допускают к ковид-положительным, но Хазамова сразу решила: буду работать бок о бок с молодыми. Как проходит ее день — в материале РИА Новости ко Дню медицинского работника.

Из "чистой" зоны в "красную"

Тайгибат Ахмедгаджиевна живет в поселке Новый Кяхулай. До Республиканского центра инфекционных болезней имени С. М. Магомедова — десять минут езды. На базе больницы развернули три госпиталя, Хазамова возглавляет самый большой. "Здесь думали оборудовать общежитие для медиков из двух первых госпиталей. Но из-за потока пациентов в конце марта открыли еще один. В начале апреля он был битком", — рассказывает Тайгибат.
Она встает в пять-шесть утра, в семь уже на месте. "Смотрю "сводку" — кто поступил за ночь, кому какие дали препараты, сколько поставили кислородных концентраторов. В восемь — планерка. Врач, который дежурил ночью в "очаге", сообщает, что нового. Обсуждаем с коллегами динамику болезни каждого пациента". Всего в третьем госпитале шесть лечащих докторов — пять инфекционистов и терапевт широкого профиля. А больных сейчас 60 человек, из них 15 — в реанимации.
© Фото : Минздрав РоссииРеспубликанский центр инфекционных болезней имени С. М. Магомедова
Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова
© Фото : Минздрав России
Республиканский центр инфекционных болезней имени С. М. Магомедова
После летучки трое врачей — на обходе. У каждого "свой" этаж: на одном — матери с детьми, на двух других — взрослые. Затем возвращаются в ординаторскую и решают, кому из пациентов ночью потребуется особое внимание. Двое докторов "патрулируют" до конца дня.
Медики заранее распределили, кто и когда идет из "чистой" зоны в "красную". "Я — утром. Если надо, еще и днем. Как правило, в реанимацию. Реаниматологи наблюдают пациентов круглосуточно, но иногда надо посмотреть и мне лично, — говорит Хазамова. — Вне "красной" зоны — бесконечная работа с историями болезней: проверяю каждую от и до. Проводим и врачебные комиссии".
Самые тяжелые времена, к счастью, миновали. "В пик докторов было больше и у каждого — по 30-40 пациентов. На улице выстраивались огромные очереди скорых, в госпитализации никому не отказывали. Домой мы возвращались в час-два ночи. Максимально сократили "чистую" зону, освободили место. И все равно сотни людей разместили в коридорах. Они не длинные и узкие, как многие могут подумать. Больница специализированная, инфекционная, коридоры здесь — как небольшие холлы перед входом в палату".
© Фото : из личного архива Тайгибат АхмедгаджиевныТайгибат Ахмедгаджиевна
Тайгибат Ахмедгаджиевна
© Фото : из личного архива Тайгибат Ахмедгаджиевны
Тайгибат Ахмедгаджиевна
Тайгибат Ахмедгаджиевна не скрывает гордости: справились. "Среди врачей — ни одной потери. В самом начале несколько наших перенесли ковид в легкой форме — пациенты поступили с пневмонией, а мы еще не знали, с чем имеем дело. Лекарств и оборудования хватало. Всех тяжелых, в том числе из районов, отправляют к нам. Мы же инфекционисты, ежегодно проходим курсы, знаем, как действовать в особо опасных ситуациях".

Страх и панические атаки

Особый вид работы — общение с пациентами. "Некоторым так страшно, что берут за руку, не отпускают. Вцепятся, как дети, и все тут! Важно уделить человеку время. Успокоить, погладить, посидеть с ним. Иначе — ухудшение: подскачет давление, упадет сатурация (содержание кислорода в крови), начнутся панические атаки… Люди пугаются, когда говоришь им о переводе в реанимацию. Это для них удар ".
Среди пациентов есть медики из районов. "Доктор из Дербента у нас уже больше месяца. Никак не оторвется от кислородного концентратора, ходит с ним повсюду. Я ему повторяю: состояние стабилизировалось, можешь ехать домой, КТ и анализы хорошие. А он — ни в какую. Как-то отключили его от кислорода — пора дышать самому. Стоило выйти за дверь, так он самостоятельно подключился! Неделю готовим к выписке, но ему страшно. Тоже с коронавирусными работал, всякое повидал".
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
23 мая, 08:00
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Большинство пациентов до последнего не верили в существование ковида. "Многие занимались самолечением, думали, простуда. Начитаются всякого в интернете, а потом пичкают себя препаратами, доводят организм. В итоге оказываются у нас с 50-70 процентами поражения легких".

"Не будет так, как прежде"

На следующей неделе третий госпиталь, скорее всего, закроют. "Здание тщательно обработают, а мы наконец вернемся к "родным" инфекциям — менингиту, кори… В общем, к мирной жизни. Сейчас с коллегами решаем, кого выписать, а кого перенаправить в первый или второй госпитали. Последние несколько дней тяжелых уже не принимаем".
Тайгибат признается: это непростое время она запомнит навсегда. "Плакали, руки опускались от отчаяния и безысходности. Но — выстояли. Нас так поддерживали люди! Пациенты, которых давно вылечили, узнали наши номера, звонили, предлагали помощь — вплоть до еды и сменной одежды. Соседи и друзья приходили ко мне домой с фруктами и овощами. Это дорогого стоит".
© Фото : Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. МагомедоваТайгибат Ахмедгаджиевна за рабочим местом
Тайгибат Ахмедгаджиевна за рабочим местом
© Фото : Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова
Тайгибат Ахмедгаджиевна за рабочим местом
А еще в больнице скоро появится психолог — специально для медработников. "Уже не будет так, как прежде. Ладно мы, взрослые врачи, — "битые волки". А каково молодежи? Хотя, бывало, и подгоняли их, и "наезжали". Но они держались молодцом. Зато теперь такие специалисты — на вес золота. Ни разу не услышала: "Я устал, я не могу".
Тайгибат Ахмедгаджиевна с 23 марта работает без выходных и праздников. И на отпуск особо не рассчитывает, хотя обычно уходит в марте или поздней осенью. В остальное время инфекционист должен быть на месте — из-за сезонных заболеваний. Но она радуется малому: что возвращается домой к родным уже не за полночь.
"Все, работать!" — прощается Хазамова после получасового разговора. Ей пора облачаться в противочумной костюм и идти на обход.
7411101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МахачкалаОбщество
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Камера исполнения приговоров к смертной казни
Выбор смерти. Зачем американцы возвращают высшую меру
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова — о здоровье, детстве и отдыхе с Николаем Басковым
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Рисунок на дереве в рамках акции ПаркАрт
"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом
Женщина за компьютером
Сам себе врач. Можно ли поставить диагноз, оценив симптомы в интернете
Мальчик занимается на уличном тренажере
"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
Постер к фильму Челюсти
Первый успех и вечный ужас. Фильму Спилберга "Челюсти" — 45 лет
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния