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На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Власти Бали планирует вновь открыть границы для иностранных туристов в сентябре, сообщает Jakarta Globe. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, бали, туризм, новости - туризм, индонезия

На Бали планируют принимать туристов в сентябре

11:09 21.06.2020
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© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанкПустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Бали планирует вновь открыть границы для иностранных туристов в сентябре, сообщает Jakarta Globe.
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Вишнутама Кусубандио сказал, что возвращение доверия туристов будет ключевым для острова. Это поможет восстановить экономику до уровня до пандемии.
Министр осмотрел несколько популярных туристических объектов во время пребывания на Бали, таких как Нуса Дуа, храм Тирта Эмпул и Парк культуры Гаруда Вишну Кенчана.
"Местные органы власти должны тщательно подготовиться, прежде чем вновь открыть сектор туризма и креативной экономики. Нет никакой необходимости спешить. Туризм в значительной степени зависит от доверия гостей к безопасности и комфорту на острове", — сказал он.
Губернатор Бали заявил, что местное правительство уже подготовило три этапа для осуществления нового протокола в области здравоохранения.
"Если все пойдет по плану, то 9 июля мы начнем первый этап открытия нескольких секторов, кроме образования и туризма", — сказал губернатор Бали Ваян Костер.
На втором этапе — с августа — остров планирует начать принимать гостей из Индонезии. На третьем — в сентябре — Бали вновь откроет свои границы для международных туристов.
Костер подчеркнул, что это пока лишь план, а не точные сроки.
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