"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В рамках проекта "Территория детства" в Нижегородской области заработала постоянно действующая телефонная линия.

Жители региона могут сообщать обо всех обстоятельствах, которые угрожают безопасности детей: о заброшенных и плохо охраняемых зданиях, открытых люках и котлованах, аварийных детских площадках и иных травмоопасных объектах.

Прием сообщений идет круглосуточно по постоянно действующему мобильном каналу связи по номеру: +7 (960) 171-71-14, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Информация может быть направлена в СМС или в мессенджерах Viberили WhatsAppс описанием обстоятельств и сути проблемы, при необходимости с приложением фотографий.

Кроме того, по горячей линии жители области могут сообщить о местах реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также о местах скопления асоциальных личностей, в том числе рядом с образовательными и иными детскими учреждениями.

По всем поступившим сообщениям будут проведены проверки в целях принятия мер, направленных на обеспечение безопасного нахождения детей на улицах.