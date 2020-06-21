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"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей
В рамках проекта "Территория детства" в Нижегородской области заработала постоянно действующая телефонная линия. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:00
хорошие новости
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нижегородская область
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, нижегородская область

"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей

08:00 21.06.2020
1041
© РИА Новости / Саид ЦарнаевМальчик занимается на уличном тренажере
Мальчик занимается на уличном тренажере
© РИА Новости / Саид Царнаев
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В рамках проекта "Территория детства" в Нижегородской области заработала постоянно действующая телефонная линия.
Жители региона могут сообщать обо всех обстоятельствах, которые угрожают безопасности детей: о заброшенных и плохо охраняемых зданиях, открытых люках и котлованах, аварийных детских площадках и иных травмоопасных объектах.
Прием сообщений идет круглосуточно по постоянно действующему мобильном каналу связи по номеру: +7 (960) 171-71-14, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Информация может быть направлена в СМС или в мессенджерах Viberили WhatsAppс описанием обстоятельств и сути проблемы, при необходимости с приложением фотографий.
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Кроме того, по горячей линии жители области могут сообщить о местах реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также о местах скопления асоциальных личностей, в том числе рядом с образовательными и иными детскими учреждениями.
По всем поступившим сообщениям будут проведены проверки в целях принятия мер, направленных на обеспечение безопасного нахождения детей на улицах.
"Территория детства" – совместный проект прокуратуры и правительства региона, который направлен на защиту и повышение безопасности детей. Проект состоит из четырех блоков, каждый отражает наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются дети и родители в повседневной жизни: "Безопасное мобильное пространство", "Уберечь от преступления", "Безопасный двор", "Внимание для каждого".
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