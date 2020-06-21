Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200621/1573196535.html
Выяснилось, в каких условиях туристы готовы сидеть на карантине в отеле
Сервис путешествий выяснил у клиентов, готовы ли они провести отпуск в отеле, пусть даже самом шикарном, но без права покидать его территорию, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:47
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dec9b8d3bf6fe445cbbbbbc04213cbcc.jpg
https://ria.ru/20200619/1572739642.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dec9b8d3bf6fe445cbbbbbc04213cbcc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_9:0:1786:1333_1400x0_80_0_0_a47fee8a324bf38a53aedb148c2ec9d8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/64/1551556406_231:0:1564:1333_1400x0_80_0_0_7486d35cb746847b9cb08b1bffd2e7d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, краснодарский край

Выяснилось, в каких условиях туристы готовы сидеть на карантине в отеле

18:46 21.06.2020 (обновлено: 18:47 21.06.2020)
1439
© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил у клиентов, готовы ли они провести отпуск в отеле, пусть даже самом шикарном, но без права покидать его территорию, сообщает Туту.ру.
В исследовании в соцсетях приняли участие 2 700 тысячи человек.
64 процента из них не согласны провести отпуск, не выходя из гостиницы. Почти четверть (23 процента) признались, что хотят все же хоть иногда ходить на море и смотреть достопримечательности. Более 40 процентов распондентов оказались более категоричными: такой отпуск не нужен, лучше поехать с палаткой в лес или в деревню.
Остальные согласны провести отпуск в отеле, но с разными оговорками. Четверть готовы променять свободу передвижения, если у гостиницы большая территория и есть бассейн. По четыре процента — если будет система "все включено" с безлимитным алкоголем; если это будет зарубежный шикарный отель или санаторий "где-нибудь в Кавминводах, Краснодарском крае или Крыму".
Отдыхающие на пляже в Ялте
19 июня, 08:00Туризм
Море, кафе, любовь! Как живет Ялта после карантина и с туристами
0410004
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмКраснодарский край
Рекомендуем
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines
Американцы подали иск против American Airlines за расовую дискриминацию
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
В Штутгарде 19 полицейских пострадали при беспорядках
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Холодное оружие
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
Актер и режиссер Александр Ширвиндт
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье двое детей попали под поезд
Таллин. Старый город
Эстония ввела карантин для туристов из Болгарии, Румынии и Польши
Сотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
В Киеве из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 23 человека
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Остров Хасима в Японии
СМИ: Южная Корея потребует исключить остров Хасима из списка ЮНЕСКО
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Сотрудники службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса выросло до 154 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
00:25Россиян ждет нерабочая среда
00:20В центре Гамалеи рассказали, что нужно для массовой вакцинации от COVID
Лента новостейМолния