https://ria.ru/20200621/1573196535.html
Выяснилось, в каких условиях туристы готовы сидеть на карантине в отеле
Сервис путешествий выяснил у клиентов, готовы ли они провести отпуск в отеле, пусть даже самом шикарном, но без права покидать его территорию, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:46
2020-06-21T18:47
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, краснодарский край
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил у клиентов, готовы ли они провести отпуск в отеле, пусть даже самом шикарном, но без права покидать его территорию, сообщает Туту.ру.
В исследовании в соцсетях приняли участие 2 700 тысячи человек.
64 процента из них не согласны провести отпуск, не выходя из гостиницы. Почти четверть (23 процента) признались, что хотят все же хоть иногда ходить на море и смотреть достопримечательности. Более 40 процентов распондентов оказались более категоричными: такой отпуск не нужен, лучше поехать с палаткой в лес или в деревню.
Остальные согласны провести отпуск в отеле, но с разными оговорками. Четверть готовы променять свободу передвижения, если у гостиницы большая территория и есть бассейн. По четыре процента — если будет система "все включено" с безлимитным алкоголем; если это будет зарубежный шикарный отель или санаторий "где-нибудь в Кавминводах, Краснодарском крае или Крыму".