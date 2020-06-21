Выяснилось, в каких условиях туристы готовы сидеть на карантине в отеле

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил у клиентов, готовы ли они провести отпуск в отеле, пусть даже самом шикарном, но без права покидать его территорию, сообщает Туту.ру.

В исследовании в соцсетях приняли участие 2 700 тысячи человек.

64 процента из них не согласны провести отпуск, не выходя из гостиницы. Почти четверть (23 процента) признались, что хотят все же хоть иногда ходить на море и смотреть достопримечательности. Более 40 процентов распондентов оказались более категоричными: такой отпуск не нужен, лучше поехать с палаткой в лес или в деревню.