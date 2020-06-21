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Пара из Великобритании путешествует по Европе в доме на колесах
Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Пара из Великобритании путешествует по Европе в доме на колесах

01:56 21.06.2020 (обновлено: 10:39 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, сообщает Lonely Planet.
Путешествие в автофургоне еще и позволяет соблюдать меры социального дистанцирования и самоизоляции, выяснила британская пара Джош и Гарриет. Правда, они отправились навстречу приключениям еще в мае прошлого года.
"Мы понимали, что в жизни должно быть что-то большее, чем ежедневная работа, мы хотели увидеть новые места и чувствовать себя комфортно", — рассказала Гарриет. Туристы купили фургон и переоборудовали его.
Через три месяца они поменяли автомобиль на новый, назвали его "Монти" и продолжили колесить по Европе. Джош и Гарриет увидели Бельгию, Германию, Люксембург, Австрию, Швейцарию, Словакию, Словению и Италию. Норвегия, Швеция и Дания — в списке будущих поездок. Они отдыхают вместе со своей собакой по кличке Хадсон.
"Путешествие — это лучшее, что мы когда-либо делали", — говорит Джош.
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