Пара из Великобритании путешествует по Европе в доме на колесах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, сообщает Lonely Planet.

Путешествие в автофургоне еще и позволяет соблюдать меры социального дистанцирования и самоизоляции, выяснила британская пара Джош и Гарриет. Правда, они отправились навстречу приключениям еще в мае прошлого года.

"Мы понимали, что в жизни должно быть что-то большее, чем ежедневная работа, мы хотели увидеть новые места и чувствовать себя комфортно", — рассказала Гарриет. Туристы купили фургон и переоборудовали его.

Через три месяца они поменяли автомобиль на новый, назвали его "Монти" и продолжили колесить по Европе. Джош и Гарриет увидели Бельгию, Германию, Люксембург, Австрию, Швейцарию, Словакию, Словению и Италию. Норвегия, Швеция и Дания — в списке будущих поездок. Они отдыхают вместе со своей собакой по кличке Хадсон.