https://ria.ru/20200621/1573194901.html
Пара из Великобритании путешествует по Европе в доме на колесах
Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:56
2020-06-21T10:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155634/98/1556349817_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_4e28d8a3ab22ae352c9967a7dd0c48fb.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, великобритания, швеция, германия, дания, бельгия, швейцария, австрия, норвегия, словакия, словения, италия, люксембург (государство)
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Супруги из Великобритании с мая прошлого года колесят по Европе в доме на колесах, сообщает
Lonely Planet.
Путешествие в автофургоне еще и позволяет соблюдать меры социального дистанцирования и самоизоляции, выяснила британская пара Джош и Гарриет. Правда, они отправились навстречу приключениям еще в мае прошлого года.
"Мы понимали, что в жизни должно быть что-то большее, чем ежедневная работа, мы хотели увидеть новые места и чувствовать себя комфортно", — рассказала Гарриет. Туристы купили фургон и переоборудовали его.
Через три месяца они поменяли автомобиль на новый, назвали его "Монти" и продолжили колесить по Европе. Джош и Гарриет увидели Бельгию, Германию, Люксембург, Австрию, Швейцарию, Словакию, Словению и Италию. Норвегия, Швеция и Дания — в списке будущих поездок. Они отдыхают вместе со своей собакой по кличке Хадсон.
"Путешествие — это лучшее, что мы когда-либо делали", — говорит Джош.