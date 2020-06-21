В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску

Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок-Иркутск-Казань-Уфа, в самолете в аэропорту Казани

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В США пассажира сняли с авиарейса за нежелание надеть маску, В США пассажира сняли с авиарейса за нежелание надеть маску, сообщает Travel and Leisure.

Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпания внесли изменения в правила для пассажиров. Большинство обязали всех лететь в маске и перчатках.

Брэндон Страка, летевший из Нью-Йорка в Даллас, отказался подчиниться инструкции и надеть защитную маску. Замечания экипажа на него не подействовали, и пассажир был снят с рейса. О своих приключениях он рассказал в соцсети.

Впоследствии он улетел другим рейсом авиперевозчика, но лишь после беседы с его представителями и обещания подчиниться новым правилам.