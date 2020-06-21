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В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску
В США пассажира сняли с авиарейса за нежелание надеть маску, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:08
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В США пассажира сняли с авиарейса из-за отказа надеть маску

00:08 21.06.2020
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© РИА Новости / Александр Якшин / Перейти в фотобанкСотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Бангкок-Иркутск-Казань-Уфа, в самолете в аэропорту Казани
Сотрудники медицинской службы измеряют температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании Уральские авиалинии по маршруту Бангкок-Иркутск-Казань-Уфа, в самолете в аэропорту Казани
© РИА Новости / Александр Якшин
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В США пассажира сняли с авиарейса за нежелание надеть маску, сообщает Travel and Leisure.
Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпания внесли изменения в правила для пассажиров. Большинство обязали всех лететь в маске и перчатках.
Брэндон Страка, летевший из Нью-Йорка в Даллас, отказался подчиниться инструкции и надеть защитную маску. Замечания экипажа на него не подействовали, и пассажир был снят с рейса. О своих приключениях он рассказал в соцсети.
Впоследствии он улетел другим рейсом авиперевозчика, но лишь после беседы с его представителями и обещания подчиниться новым правилам.
Представитель авиакомпании отметил, что маску могут не надевать дети и люди, у которых есть медицинские причины отказаться от нее. Страка заявил журналистам, что ему было неудобно лететь в маске, но медицинских подтверждений этому факту не представил.
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