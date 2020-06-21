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Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать, сообщает Biletix. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, симферополь, сочи, минеральные воды, барселона (город), калининград

Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать

09:09 21.06.2020
2472
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети (65 процентов) из них готовы отправиться в отпуск, каждый пятый хотел бы навестить родных и близких, а семь процентов — планируют отправиться в командировку.
"Восстановление спроса на путешествия растет опережающими наши прогнозы темпами, – отмечает глава компании Игорь Константинов. – Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов – до 23 процентов. При этом мы прогнозировали восстановление до 50 процентов от прошлогодних показателей только к концу года".
Пандемия оказала небольшое влияние на формат предполагаемых путешествий, следует из результатов опроса. 80 процентов респондентов сказали, что не намерены сокращать продолжительность поездки, а 90 процентов туристов в качестве наиболее комфортного транспорта выбрали бы самолет.
Самыми популярными направлениями для поездок во вторую половину года у клиентов сервиса стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.
Города России. Светлогорск
16 июня, 08:00Туризм
Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
1321003
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмСимферопольСочиМинеральные ВодыБарселона (город)Калининград
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