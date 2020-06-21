https://ria.ru/20200621/1573189400.html
Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать
Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать, сообщает Biletix. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:09
2020-06-21T09:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
туризм
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симферополь
сочи
минеральные воды
барселона (город)
калининград
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https://ria.ru/20200616/1572756877.html
симферополь
сочи
минеральные воды
барселона (город)
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572705378_0:225:3073:1954_1400x0_80_0_0_6bee39c7b467591f7ff9a353963edf2f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, симферополь, сочи, минеральные воды, барселона (город), калининград
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать, сообщает Biletix.
Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети (65 процентов) из них готовы отправиться в отпуск, каждый пятый хотел бы навестить родных и близких, а семь процентов — планируют отправиться в командировку.
"Восстановление спроса на путешествия растет опережающими наши прогнозы темпами, – отмечает глава компании Игорь Константинов. – Объем продаж авиабилетов уже восстановился до 25 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года, а железнодорожных билетов – до 23 процентов. При этом мы прогнозировали восстановление до 50 процентов от прошлогодних показателей только к концу года".
Пандемия оказала небольшое влияние на формат предполагаемых путешествий, следует из результатов опроса. 80 процентов респондентов сказали, что не намерены сокращать продолжительность поездки, а 90 процентов туристов в качестве наиболее комфортного транспорта выбрали бы самолет.
Самыми популярными направлениями для поездок во вторую половину года у клиентов сервиса стали Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Барселона и Калининград.