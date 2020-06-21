Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать

Специалисты онлайн-сервиса провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что 87 процентов намерены возобновить поездки во второй половине 2020 года. При этом две трети (65 процентов) из них готовы отправиться в отпуск, каждый пятый хотел бы навестить родных и близких, а семь процентов — планируют отправиться в командировку.