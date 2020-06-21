Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Спустя четыре года после выпуска студийника Darkness and light (2016 год) американский певец Джон Ледженд представил в Сети долгожданный новый альбом Bigger lovе.

"Эти песни о радости, надежде и спокойствии, а также силе человеческого духа", – рассказал Apple music исполнитель.

Но основная тема 16 композиций, которые вошли в трек-лист, – все-таки любовь. Все песни записаны с использованием элементов винтажной и современной музыки.

Так, в треках обладателя десяти премий "Грэмми" звучит ритм-н-блюз в стиле группы The Flamingos, популярной в 1950-е годы, или певца Марвина Гэя, а ударные напоминают зажигательные афро-карибские ритмы.