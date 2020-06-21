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Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love
Спустя четыре года после выпуска студийника Darkness and light (2016 год) американский певец Джон Ледженд представил в Сети долгожданный новый альбом Bigger... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T00:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джимми фэллон, джон ледженд, музыка, новости культуры

Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love

00:58 21.06.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss/Invision Джон Ледженд
Джон Ледженд
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Спустя четыре года после выпуска студийника Darkness and light (2016 год) американский певец Джон Ледженд представил в Сети долгожданный новый альбом Bigger lovе.

"Эти песни о радости, надежде и спокойствии, а также силе человеческого духа", – рассказал Apple music исполнитель.

Но основная тема 16 композиций, которые вошли в трек-лист, – все-таки любовь. Все песни записаны с использованием элементов винтажной и современной музыки.
Так, в треках обладателя десяти премий "Грэмми" звучит ритм-н-блюз в стиле группы The Flamingos, популярной в 1950-е годы, или певца Марвина Гэя, а ударные напоминают зажигательные афро-карибские ритмы.
Некоторые композиции Джон Ледженд исполнил с Гари Кларком, Camper, Дженей Айко, рэпершей Rapsody и ямайским певцом Koffee.
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КультураДжимми ФэллонДжон ЛеджендМузыкаНовости культуры
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