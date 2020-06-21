День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
В 2020 году День медицинского работника отмечается 21 июня.
Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии: заботе о самом дорогом – жизни и здоровье.
Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей.
В настоящее время профессия врача является популярной у российских школьников. В 2019 году, согласно исследованию сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, сферы IT и медицины были одинаково популярны у абитуриентов вузов и колледжей. Исследование Фонда развития культуры и кинематографии "Страна" показало, что 12% подростков привлекают профессии врача и ветеринара.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 49% россиян назвали врачей "героями нашего времени".
За последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
Минздрав активно работает над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее ресурсом пользуются более двух миллионов зарегистрированных пользователей, на нем размещено более 34 тысяч программ повышения квалификации.
Перед российским здравоохранением сегодня стоят амбициозные задачи: повышение эффективности здравоохранения, внедрение современных технологий и практик, улучшение доступности, качества и комфортности медицинской помощи. Решение этих важнейших задач заложено в национальном проекте "Здравоохранение", который стартовал в начале 2019 года.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал, что ориентированность на пациентов будет приоритетом в сфере медицины в ближайшее время.
По данным Росстата, по итогам 2019 года в государственном секторе здравоохранения РФ было занято 565 тысяч врачей. Лидерами по численности врачей среди регионов являются наиболее населенные Москва (62 тысячи), Санкт-Петербург (32,6 тысячи) и Московская область (26 тысяч). Численность среднего медицинского персонала в стране в прошлом году составила 1,314 миллиона человек (в 2014 году – 1,401 миллиона), сильнее же всего сократился штат младшего медперсонала – до 264 тысяч человек (в 2014 году – 650 тысяч).
Важнейшей задачей остается создание достойных условий работы медиков, включая повышение уровня заработной платы и введение эффективных мер стимулирования труда.
По данным Росстата, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим фармацевтическим образованием в 2019 году составила 80,7 тысячи рублей. Максимальные зарплаты были у работников федеральных учреждений (97,5 тысячи рублей.), минимальные – в муниципальных (около 60 тысяч рублей.). Зарплата врачей региональных медицинских учреждений в среднем составила около 78,4 тысячи рублей. У среднего медперсонала показатель в среднем составлял 39,6 тысячи рублей. Зарплата младших медработников в РФ в 2019 году составила около 35,9 тысячи рублей.
Особое внимание уделяется кадровому обеспечению на селе. В России реализуются программы "Земский доктор" (с 2012 года) и "Земский фельдшер" (с 2018 года). Программа подразумевает единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей и по 500 тысяч для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.
По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на повышение обеспеченности села врачами с 2012 года на 21% процент, качественная медицинская помощь до сих пор недоступна для почти 500 населенных пунктов.
Одновременно с повышением доступности медицинской помощи особое внимание уделяется созданию комфортной среды в амбулаторных медицинских организациях.
С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". По замыслу инициаторов – министерства здравоохранения и госкорпорации "Росатом" – принципы "бережливости" помогут повысить эффективность медицинского обслуживания в стране.
По данным Минздрава РФ, в 2019 году более 3,3 тысячи российских медицинских организаций работали по принципу бережливых технологий, около 1,7 тысячи из них детские. В данных медорганизациях удалось в среднем в четыре раза снизить время ожидания в очереди у регистратуры и в три раза – время ожидания приема у кабинета врача, при этом время работы врача непосредственно с пациентом выросло более чем в два раза.
Результатом комплексных мер по укреплению общественного здоровья стало увеличение продолжительности жизни россиян. По итогам 2019 года продолжительность жизни в России увеличилась с 72,9 до 73,4 лет, а уровень смертности снизился с 12,5 до 12,3 случаев на тысячу человек. Удалось также достичь минимального за всю историю показателя младенческой смертности, который составил 4,8 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2018 года этот показатель составил 5,1, по итогам 2017 года – 5,5 на тысячу родившихся живыми).
В 2020 году медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Без того напряженные будни врачей сегодня превратились в настоящую битву.
В борьбе с коронавирусом, по данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, задействованы более 450 тысяч медиков.
В начале июня начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!". Акция – знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты" / сайт стопкоронавирус.рф.
В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России, где профессиональные врачи и организаторы здравоохранения оценивают работу своих коллег. Традиционно лучшие врачи получают премии в номинациях: "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За верность профессии".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников