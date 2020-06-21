День медицинского работника в России

Мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения служит самой гуманной и самой ответственной миссии: заботе о самом дорогом – жизни и здоровье.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим фармацевтическим образованием в 2019 году составила 80,7 тысячи рублей. Максимальные зарплаты были у работников федеральных учреждений (97,5 тысячи рублей.), минимальные – в муниципальных (около 60 тысяч рублей.). Зарплата врачей региональных медицинских учреждений в среднем составила около 78,4 тысячи рублей. У среднего медперсонала показатель в среднем составлял 39,6 тысячи рублей. Зарплата младших медработников в РФ в 2019 году составила около 35,9 тысячи рублей.