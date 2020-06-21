Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573141085.html
Выбор смерти. Зачем американцы возвращают высшую меру
Федеральные власти США возобновляют смертные казни. Приговор приведут в исполнение впервые с 2003 года: четырем преступникам сделают отравляющую инъекцию... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:10
гэвин ньюсом
дональд трамп
джордж буш (младший)
алабама
миссури
сша
арканзас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:53:1972:1162_1400x0_80_0_0_60472329f19594a3e029ee5b1ff572ba.jpg
5
алабама
миссури
сша
арканзас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:53:1972:1162_1400x0_80_0_0_60472329f19594a3e029ee5b1ff572ba.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:0:1973:1479_1400x0_80_0_0_bbce00fac49458dc06ec1a9c821efd1b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573083518_0:0:1413:1413_1400x0_80_0_0_234acf0bffeea60a914871e7ffbfd945.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гэвин ньюсом, дональд трамп, джордж буш (младший), алабама, миссури, сша, арканзас, в мире

Выбор смерти. Зачем американцы возвращают высшую меру

08:00 21.06.2020 (обновлено: 08:10 21.06.2020)
1385
© AP Photo / Mark HumphreyКамера исполнения приговоров к смертной казни
Камера исполнения приговоров к смертной казни
© AP Photo / Mark Humphrey
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Федеральные власти США возобновляют смертные казни. Приговор приведут в исполнение впервые с 2003 года: четырем преступникам сделают отравляющую инъекцию. Губернаторы многих штатов выступают против и намерены до последнего сохранять мораторий на высшую меру наказания. Почему и этот вопрос разделил американское общество, разбиралось РИА Новости.

Подзабытая практика

"Четверых убийц осудили на смерть после тщательного расследования. Вердикт вынесли в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов. Мы в долгу перед жертвами ужасных преступлений, их семьями и обязаны привести приговор в исполнение", — заявил генпрокурор Уильям Барр.
Троих преступников казнят в июле, четвертого — в конце августа. Это предполагалось сделать еще зимой, но адвокаты подавали апелляции на смягчение наказания. Колебались и местные власти.
Губернаторы Арканзаса, Миссури, Айовы долго не принимали решения. Мораторий на смертную казнь во многих штатах действует с середины пятидесятых, и там не стремятся его отменять. Правда, нынешний случай — исключение: тяжесть преступлений сомнений не вызывает.
Приговоренный к высшей мере наказания Дэниэл Льюис Ли расправился с семьей из трех человек, в том числе с восьмилетней девочкой. Тела сбросил в залив Иллинойс.
Уэсли Ира Пурки изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девушку. Расчлененный труп утопил в пруду. На его совести еще одна жертва — он забил молотком 80-летнюю женщину.
Дастин Ли Хонкен застрелил пятерых — мать с двумя маленькими дочерьми и двоих свидетелей, которые собирались дать против него показания.
Кит Дуэйн Нельсон изнасиловал и убил десятилетнюю девочку — он похитил ее, когда она каталась возле дома на роликах.
Поскольку преступления очень тяжкие, следствие вели федеральные власти. Убийц казнят инъекцией пентобарбитала, вызывающего остановку дыхания. Это произойдет впервые за 17 лет.
© REUTERS / Leah MillisГенеральный прокурор США Уильям Барр
Генеральный прокурор США Уильям Барр
© REUTERS / Leah Millis
Генеральный прокурор США Уильям Барр

Штаты всему голова

Восьмая статья Конституции США предусматривает смертный приговор только за убийство с отягчающими обстоятельствами.
В 1972-м Верховный суд отменил эту норму. Через четыре года отдельным штатам позволили ее вернуть. В конце восьмидесятых высшую меру наказания разрешили всем, но с 2003 года на федеральном уровне казней не было.
В двадцати штатах действует негласный мораторий, приговоренные отбывают пожизненное заключение. В остальных тридцати не так гуманны. В 2019-м казнили 22 преступника — в Алабаме, Джорджии, Теннесси и Южной Дакоте.
Лидирует всегда Техас. В губернаторство Джорджа Буша — младшего вынесли 140 смертных приговоров. Глава штата помиловал только одного осужденного.
В федеральных тюрьмах сейчас 62 смертника. Еще более 2,5 тысячи ждут исполнения приговора в местных исправительных заведениях.
© AP Photo / Nate JenkinsКамера для смертельных инъекций
Камера для смертельных инъекций
© AP Photo / Nate Jenkins
Камера для смертельных инъекций

Смириться и узаконить

Дональд Трамп — за возвращение смертной казни во всех штатах. Но губернаторы его не поддерживают. В прошлом году лидером сопротивления стал глава Калифорнии Гэвин Ньюсом.
"Губернатор Калифорнии хочет отменить смертный приговор 737 хладнокровным убийцам. Друзья и родственники жертв, о которых почему-то забыли, не в восторге. Впрочем, как и я", — заявил Трамп.
Ньюсом парировал: в Калифорнии уже пятнадцать лет соблюдают мораторий. Формальный отказ от "вышки" ничего не изменит, а лишь узаконит положение вещей. Трамп смирился.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп

Небыстрая смерть

Виселица и расстрел еще не ушли в прошлое, но в основном казнят электрическим током или смертельной инъекцией. Тут все решают местные власти. Если есть несколько вариантов, то осужденный имеет право выбора.
Раньше чаще всего включали электрический стул. Сегодня, как правило, предпочитают укол — в кровь вводят ядовитое вещество, и спустя несколько минут человек умирает. Но возможны накладки: летом 2018 года инцидент в штате Невада показал, что инъекция — не гарантия быстрой смерти.
Медперсонал местной тюрьмы приготовил препарат. Однако фармацевтическая компания-производитель выявила недостаток в своей продукции. Инъекция вызвала бы конвульсии, но заключенный остался бы жив. Сотрудников спецприемника успели предупредить, и казнь отложили.
Пять лет назад в Оклахоме осужденному сделали инъекцию из трех ядовитых препаратов, вызывающих мгновенную смерть. Он потерял сознание, а персонал занялся отчетами, констатирующими кончину. Но казненный очнулся и заговорил, хотя по дороге в больницу все же умер от сердечного приступа.
© AP Photo / Nevada Department of Corrections Приговоренный к смертной казни в штате Невада Скотт Реймонд Дозьер
Приговоренный к смертной казни в штате Невада Скотт Реймонд Дозьер
© AP Photo / Nevada Department of Corrections
Приговоренный к смертной казни в штате Невада Скотт Реймонд Дозьер
Бывало, приговоренные просили ускорить казнь, но им отказывали. Два года назад общественный резонанс вызвала история наркоторговца Скотта Дозьера. Его осудили за жестокое убийство двоих подельников. Он вины не признал.
В тюрьме Дозьер пытался покончить с собой. Принял большую дозу антидепрессантов, впал в кому, но не умер. Его вернули в камеру. Тем не менее попытка суицида не прошла бесследно — преступник долгое время был прикован к постели. А казнь все откладывали.
"Мне пора расплатиться по счетам. Я не хочу умирать, но смерть лучше, чем пожизненное заключение", — объяснял он.
Дозьер до сих пор жив и отбывает наказание. Приведение приговора в исполнение перенесли на неопределенное время. Заключенный много занимается спортом, рисует, слушает музыку. И просит ускорить казнь. Для него быстрая смерть — избавление от мучений.
3026102
Обсудить 5
Гэвин НьюсомДональд ТрампДжордж Буш (младший)АлабамаМиссуриСШААрканзасВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова — о здоровье, детстве и отдыхе с Николаем Басковым
Тайгибат Ахмедгаджиевна
История врача из Дагестана, которая каждый день в "красной" зоне
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Женщина за компьютером
Сам себе врач. Можно ли поставить диагноз, оценив симптомы в интернете
Рисунок на дереве в рамках акции ПаркАрт
"Ежик в тумане" на дереве: художники спасают природу арт-проектом
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
Авиабомба GBU-53/B StormBreaker
В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Мальчик занимается на уличном тренажере
"Территория детства" оградит маленьких нижегородцев от опасностей
Постер к фильму Челюсти
Первый успех и вечный ужас. Фильму Спилберга "Челюсти" — 45 лет
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Портфель депутата
Саратовский депутат объяснил, почему ругался матом на заседании облдумы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния