Выбор смерти. Зачем американцы возвращают высшую меру

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Федеральные власти США возобновляют смертные казни. Приговор приведут в исполнение впервые с 2003 года: четырем преступникам сделают отравляющую инъекцию. Губернаторы многих штатов выступают против и намерены до последнего сохранять мораторий на высшую меру наказания. Почему и этот вопрос разделил американское общество, разбиралось РИА Новости.

Подзабытая практика

"Четверых убийц осудили на смерть после тщательного расследования. Вердикт вынесли в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов. Мы в долгу перед жертвами ужасных преступлений, их семьями и обязаны привести приговор в исполнение", — заявил генпрокурор Уильям Барр.

Троих преступников казнят в июле, четвертого — в конце августа. Это предполагалось сделать еще зимой, но адвокаты подавали апелляции на смягчение наказания. Колебались и местные власти.

Губернаторы Арканзаса, Миссури, Айовы долго не принимали решения. Мораторий на смертную казнь во многих штатах действует с середины пятидесятых, и там не стремятся его отменять. Правда, нынешний случай — исключение: тяжесть преступлений сомнений не вызывает.

Приговоренный к высшей мере наказания Дэниэл Льюис Ли расправился с семьей из трех человек, в том числе с восьмилетней девочкой. Тела сбросил в залив Иллинойс.

Уэсли Ира Пурки изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девушку. Расчлененный труп утопил в пруду. На его совести еще одна жертва — он забил молотком 80-летнюю женщину.

Дастин Ли Хонкен застрелил пятерых — мать с двумя маленькими дочерьми и двоих свидетелей, которые собирались дать против него показания.

Кит Дуэйн Нельсон изнасиловал и убил десятилетнюю девочку — он похитил ее, когда она каталась возле дома на роликах.

Поскольку преступления очень тяжкие, следствие вели федеральные власти. Убийц казнят инъекцией пентобарбитала, вызывающего остановку дыхания. Это произойдет впервые за 17 лет.

Штаты всему голова

Восьмая статья Конституции США предусматривает смертный приговор только за убийство с отягчающими обстоятельствами.

В 1972-м Верховный суд отменил эту норму. Через четыре года отдельным штатам позволили ее вернуть. В конце восьмидесятых высшую меру наказания разрешили всем, но с 2003 года на федеральном уровне казней не было.

В двадцати штатах действует негласный мораторий, приговоренные отбывают пожизненное заключение. В остальных тридцати не так гуманны. В 2019-м казнили 22 преступника — в Алабаме, Джорджии, Теннесси и Южной Дакоте.

Лидирует всегда Техас. В губернаторство Джорджа Буша — младшего вынесли 140 смертных приговоров. Глава штата помиловал только одного осужденного.

В федеральных тюрьмах сейчас 62 смертника. Еще более 2,5 тысячи ждут исполнения приговора в местных исправительных заведениях.

© AP Photo / Nate Jenkins Камера для смертельных инъекций © AP Photo / Nate Jenkins Камера для смертельных инъекций

Смириться и узаконить

Дональд Трамп — за возвращение смертной казни во всех штатах. Но губернаторы его не поддерживают. В прошлом году лидером сопротивления стал глава Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"Губернатор Калифорнии хочет отменить смертный приговор 737 хладнокровным убийцам. Друзья и родственники жертв, о которых почему-то забыли, не в восторге. Впрочем, как и я", — заявил Трамп.

Ньюсом парировал: в Калифорнии уже пятнадцать лет соблюдают мораторий. Формальный отказ от "вышки" ничего не изменит, а лишь узаконит положение вещей. Трамп смирился.

Небыстрая смерть

Виселица и расстрел еще не ушли в прошлое, но в основном казнят электрическим током или смертельной инъекцией. Тут все решают местные власти. Если есть несколько вариантов, то осужденный имеет право выбора.

Раньше чаще всего включали электрический стул. Сегодня, как правило, предпочитают укол — в кровь вводят ядовитое вещество, и спустя несколько минут человек умирает. Но возможны накладки: летом 2018 года инцидент в штате Невада показал, что инъекция — не гарантия быстрой смерти.

Медперсонал местной тюрьмы приготовил препарат. Однако фармацевтическая компания-производитель выявила недостаток в своей продукции. Инъекция вызвала бы конвульсии, но заключенный остался бы жив. Сотрудников спецприемника успели предупредить, и казнь отложили.

Пять лет назад в Оклахоме осужденному сделали инъекцию из трех ядовитых препаратов, вызывающих мгновенную смерть. Он потерял сознание, а персонал занялся отчетами, констатирующими кончину. Но казненный очнулся и заговорил, хотя по дороге в больницу все же умер от сердечного приступа.

© AP Photo / Nevada Department of Corrections Приговоренный к смертной казни в штате Невада Скотт Реймонд Дозьер © AP Photo / Nevada Department of Corrections Приговоренный к смертной казни в штате Невада Скотт Реймонд Дозьер

Бывало, приговоренные просили ускорить казнь, но им отказывали. Два года назад общественный резонанс вызвала история наркоторговца Скотта Дозьера. Его осудили за жестокое убийство двоих подельников. Он вины не признал.

В тюрьме Дозьер пытался покончить с собой. Принял большую дозу антидепрессантов, впал в кому, но не умер. Его вернули в камеру. Тем не менее попытка суицида не прошла бесследно — преступник долгое время был прикован к постели. А казнь все откладывали.

"Мне пора расплатиться по счетам. Я не хочу умирать, но смерть лучше, чем пожизненное заключение", — объяснял он.