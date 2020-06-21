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https://ria.ru/20200621/1573108208.html
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
СМИ узнали, что создатели анимационного фильма студии Walt Disney "Зверополис" (2016 год) Байрон Ховард и Джаред Буш работают над новым проектом, сообщает... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T07:09
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company, бразилия

СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках

07:09 21.06.2020
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© B&H Film Distribution Company (2016)Кадр из мультфильма "Зверополис"
Кадр из мультфильма Зверополис
© B&H Film Distribution Company (2016)
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. СМИ узнали, что создатели анимационного фильма студии Walt Disney "Зверополис" (2016 год) Байрон Ховард и Джаред Буш работают над новым проектом, сообщает Collider.
По информации источника, предварительно новый мультфильм назвали Encanto ("Очарование"). Действие будет происходить в Бразилии, где живет молодая девушка и ее семья. Родные главной героини обладают магическими способностями, а она — нет.
Инсайдер уточнил, что песни напишет американский композитор Лин-Мануэль Миранда, который создал музыку к "Моане" (2016 год), "Мэри Поппинс возвращается" (2018 год), а также бродвейским мюзиклам "На высотах" и "Гамильтону".
Сценарием займется Джаред Буш вместе с драматургом Чариз Кастро Смит. Продюсерами мультфильма назначили Кларка Спенсера, который тоже работал над "Зверополисом", а также "Вольтом" (2008 год) и "Ральфом" (2012 год), и Иветт Мерино Флорес ("Город героев", 2014 год).
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны.
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КультураКино и сериалыНовости культурыThe Walt Disney CompanyБразилия
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