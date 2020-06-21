В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудник лесной службы Индии Сюзанта Нанда напугал пользователей, опубликовав в твиттере странную фотографию, на которой изображена чья-то "нога", сообщает India Today.
Can you identify this animal? pic.twitter.com/6WHc2cidRO— Susanta Nanda (@susantananda3) June 14, 2020
"Сможете ли вы угадать, что это за животное?" — спросил Нанда.
Пользователи предложили разные версии: лапа гориллы, медведя или даже йети. Некоторые сравнили снимок с белыми ходоками — представителями нечеловеческой расы из фэнтези-сериала "Игра престолов".
"Может, это след белого ходока из "Игры престолов", — предположил @SummetRawal1.
Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют "пальцами мертвеца". Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.