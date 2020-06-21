В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

"Сможете ли вы угадать, что это за животное?" — спросил Нанда.

Через некоторое время после публикации лесник рассказал, что на самом деле изображено на фотографии. Оказывается, этот объект вовсе не нога, а гриб Xylaria polymorpha, который называют "пальцами мертвеца". Обычно он растет на гниющих пнях или деревьях.