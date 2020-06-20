В Северной Каролине уберут памятники Конфедерации с территории Капитолия

Одна из двух статуй, свергнутых с монумента Конфедерации, в центре города Роли, Северная Каролина

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Северная Каролина США Рой Купер распорядился убрать все монументы Конфедерации на территории Капитолия в столице, после того как демонстранты в пятницу ночью снесли два памятника.

"Я приказал перенести памятники Конфедерации с территории Капитолия для защиты общественной безопасности. Я обеспокоен большой вероятностью ожесточенных столкновений на местах и опасными усилиями, которые предпринимаются, чтобы снести и унести большие, тяжелые статуи", - говорится в заявлении в Twitter -аккаунте губернатора.

Губернатор заявил, что этим памятникам не место на Капитолии, и отметил, что "опасных инцидентов", произошедших прошлой ночью, можно было избежать, если бы законодатели отменили "закон от 2015 года, который ставит юридические препятствия" для переноса памятников.

"Давно пора было перенести эти напоминающие о боли памятники законным и безопасным способом", - подчеркнул губернатор.

В пятницу вечером после марша по случаю Juneteenth (день освобождения рабов - ред.) участники демонстраций в американском городе Роли , столице штата Северная Каролина, со второй попытки снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации в центре города.

Монумент Конфедерации был установлен в 1895 году. Он находится около здания Капитолия штата и представляет собой колонну, на вершине которой стоит скульптура, изображающая артиллериста-конфедерата. У подножия колонны, по замыслу авторов, располагались две статуи – пехотинца и кавалериста.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба , которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.