В Северной Каролине уберут памятники Конфедерации с территории Капитолия

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор штата Северная Каролина в США Рой Купер распорядился убрать все монументы Конфедерации на территории Капитолия в столице, после того как демонстранты в пятницу ночью снесли два памятника.
"Я приказал перенести памятники Конфедерации с территории Капитолия для защиты общественной безопасности. Я обеспокоен большой вероятностью ожесточенных столкновений на местах и опасными усилиями, которые предпринимаются, чтобы снести и унести большие, тяжелые статуи", - говорится в заявлении в Twitter-аккаунте губернатора.
Губернатор заявил, что этим памятникам не место на Капитолии, и отметил, что "опасных инцидентов", произошедших прошлой ночью, можно было избежать, если бы законодатели отменили "закон от 2015 года, который ставит юридические препятствия" для переноса памятников.
"Давно пора было перенести эти напоминающие о боли памятники законным и безопасным способом", - подчеркнул губернатор.
В пятницу вечером после марша по случаю Juneteenth (день освобождения рабов - ред.) участники демонстраций в американском городе Роли, столице штата Северная Каролина, со второй попытки снесли две статуи, установленные около монумента Конфедерации в центре города.
Монумент Конфедерации был установлен в 1895 году. Он находится около здания Капитолия штата и представляет собой колонну, на вершине которой стоит скульптура, изображающая артиллериста-конфедерата. У подножия колонны, по замыслу авторов, располагались две статуи – пехотинца и кавалериста.
По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.