https://ria.ru/20200620/1573246354.html
В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
Еще 32 пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:44
2020-06-21T00:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
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https://ria.ru/20200620/1573244424.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714755_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_9ae0d4b7d28e79bb20dc53ab287e8abe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество