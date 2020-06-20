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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573246354.html
В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
Еще 32 пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T00:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

23:44 20.06.2020 (обновлено: 00:00 21.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Еще 32 пациента с новой коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Общее число умерших в столице достигло 3597. Сутками ранее сообщалось о 34 скончавшихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,5 миллиона случаев COVID-19. Общее количество умерших пациентов составило 456 973.
В России выявили более 576 тысяч случаев заражения. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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