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В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 294 за день и составило к вечеру субботы 20 633, один человек с таким диагнозом скончался, РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:41
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, израиль, в мире

В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

23:41 20.06.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 294 за день и составило к вечеру субботы 20 633, один человек с таким диагнозом скончался, количество смертей выросло до 305, сообщило министерство здравоохранения.
По информации минздрава, сейчас в стране коронавирусом инфицированы 4668 человек, 40 из них находятся в тяжелом состоянии. При этом 15 659 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом нового типа, преимущественно в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИзраильВ мире
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