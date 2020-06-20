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Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею
Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:34
2020-06-20T23:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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бельгия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости.
Бургомистр бельгийского
города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir
.
По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.
"Я сохраняю позитивный настрой", — сказал де Фау.
Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.
Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.
Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.