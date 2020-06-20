Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Бургомистр Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir

По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.

"Я сохраняю позитивный настрой", — сказал де Фау.

Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.

Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.