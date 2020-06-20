Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573246158.html
Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею
Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:42
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_38756254c1b98f22d3c759f21a1bba88.jpg
https://ria.ru/20200620/1573246062.html
7
бельгия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_38756254c1b98f22d3c759f21a1bba88.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_0:0:768:576_1400x0_80_0_0_ae0ddf33ac72ee99feea8e3b825e54ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/20647/79/206477915_20:0:596:576_1400x0_80_0_0_0c5e0a72d6a41a0dd2e4d29e2409ae94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бельгия, в мире

Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею

23:34 20.06.2020 (обновлено: 23:42 20.06.2020)
5847
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at BlankenbergeБельгийская скорая помощь
Бельгийская скорая помощь
CC BY 2.0 / Redvers / Emergency at Blankenberge
БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Бургомистр бельгийского города Брюгге Дирк де Фау получил ножевое ранение в шею в результате нападения, сообщила бельгийская газета Le Soir.
По информации издания, градоначальника прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Бургомистр поблагодарил медиков и заявил о желании как можно скорее вернуться к работе.

"Я сохраняю позитивный настрой", — сказал де Фау.

Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. В воскресенье его допросит следователь.
Предположительно, нападавший был клиентом де Фау, который до вступления в нынешнюю должность работал адвокатом.
Сообщается также, что подозреваемый мог страдать психическими расстройствами.
Сотрудники британской полиции
Вчера, 23:17
Полиция оцепила парк в британском Рединге после сообщений о нападении
2613259135
Обсудить 7
БельгияВ мире
Рекомендуем
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Виктор Бабарико
Бабарико предъявлено обвинение
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Портфель чиновника
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Президент России Владимир Путин
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Коалиция США уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Лента новостейМолния