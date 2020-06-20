Полиция оцепила парк в британском Рединге после сообщений о нападении

"Мы в курсе сообщений об инциденте... Полиция на месте, проводится расследование", - говорится в Twitter управления полиции по региону долины реки Темзы.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото и видео полицейских машин и вертолетов скорой помощи, находящихся в парке. Некоторые заявляли, что во время инцидента, который произошел после завершения шествия, были ранены ножом несколько человек.