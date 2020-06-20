В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19

Суточный прирост заболевших составил 452 человека, общее число заболевших достигло 50 183. Новый коронавирус выявлен у 43 погибших, анализы еще 2 866 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе. Вылечились 5 040 пациентов.