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Распространение нового коронавируса
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В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19
Число случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре превысило 50 тысяч, скончались 4199 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эквадор
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, эквадор, в мире

В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19

23:04 20.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Эквадоре превысило 50 тысяч, скончались 4199 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост заболевших составил 452 человека, общее число заболевших достигло 50 183. Новый коронавирус выявлен у 43 погибших, анализы еще 2 866 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе. Вылечились 5 040 пациентов.
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В ряде городов Эквадора, включая Гуаякиль, с 3 июня сняли часть ограничений для компаний и граждан. Всеобщий карантин продолжался более двух месяцев, после чего регионы индивидуально определяют порядок снятия ограничений. Госслужащие продолжают работать в удаленном режиме до 15 июня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭквадорВ мире
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