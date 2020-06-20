Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержаниях активистов

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На совещании в эту пятницу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.