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Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержаниях активистов
Задержания оппозиционно настроенных активистов продолжаются в субботу в ряде городов Белоруссии, сообщает не зарегистрированный властями республики... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:00
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
брестская область
борисов
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573245056.html
Как только слышу "правозащитники" и "активисты", так сразу понимаю, что речь идёт о предателях и оболваненных личностях.
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брестская область
борисов
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, брестская область, борисов, белоруссия, в мире

Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержаниях активистов

23:00 20.06.2020
684
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Задержания оппозиционно настроенных активистов продолжаются в субботу в ряде городов Белоруссии, сообщает не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
В Белоруссии 18-19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Пикеты в ряде городов переросли в стихийные акции: сотни белорусов выстраивались в "цепочки солидарности", выражая поддержку активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании. Как сообщали правозащитники, итогом "цепочек солидарности" стало задержание ряда граждан по всей стране. В МВД республики РИА Новости сообщили, что в городах за пятницу были задержаны около 270 граждан из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции.
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"Двадцатого июня люди стихийно выходят на улицы города. Есть задержания", - говорится в сообщении на сайте центра.
В частности, по данным "Весны", в Минске задержаны три человека, в Ганцевичах Брестской области, где около 20 активистов вышли для участия в "цепочке солидарности", - не менее 12, в том числе двое журналистов негосударственного издания "Ганцевичское время". Девять человек задержаны в Борисове Минской области, один – в Гродно, двое – в Бресте.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На совещании в эту пятницу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.

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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрестская областьБорисовБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как только слышу "правозащитники" и "активисты", так сразу понимаю, что речь идёт о предателях и оболваненных личностях.
20 июня, 23:06
iivan_pafnutich
800011
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