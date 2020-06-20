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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573245796.html
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19
Группа российских врачей, пожелавших оказать Армении помощь в борьбе с коронавирусом, отправится из Москвы в Ереван в воскресенье специальным рейсом Red Wings,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
воз
ереван
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, ереван, армения, в мире

Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19

22:47 20.06.2020
353
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 20 июн – РИА Новости. Группа российских врачей, пожелавших оказать Армении помощь в борьбе с коронавирусом, отправится из Москвы в Ереван в воскресенье специальным рейсом Red Wings, сообщили в субботу в армянском посольстве в РФ.
"Сообщаем, что 21 июня в 18.00 из аэропорта "Домодедово" намечен специальный рейс авиакомпании Red Wings Москва - Ереван. В Армению отправится первая группа российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 02:18Распространение нового коронавируса
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Ранее глава армянского минздрава Арсен Торосян сообщил, что около 50 врачей из России пожелали помочь Армении, они приедут и проработают на месте несколько недель.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на субботу, выявлены 19 708 случаев заражения, 8854 пациента вылечились, 332 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗЕреванАрменияВ мире
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