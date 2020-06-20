Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19

Ранее глава армянского минздрава Арсен Торосян сообщил, что около 50 врачей из России пожелали помочь Армении, они приедут и проработают на месте несколько недель.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на субботу, выявлены 19 708 случаев заражения, 8854 пациента вылечились, 332 скончались.