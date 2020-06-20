Южнокорейский историк оценил призыв Путина открыть военные архивы

СЕУЛ, 20 июн - РИА Новости. Открытие архивов по истории Второй мировой войны, предложенное президентом России Открытие архивов по истории Второй мировой войны, предложенное президентом России Владимиром Путиным , позволит прояснить многие спорные вопросы и может поспособствовать устранению ряда предубеждений в отношении роли СССР в этой войне, считает ученый-историк, профессор южнокорейского Университета Санмён Лю Хан Су.

Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

"Очевидный факт того, что героизм и несгибаемая воля, продемонстрированные Советским Союзом во время Второй мировой войны, сыграли решающую роль в разгроме фашистского лагеря, с наступлением холодной войны игнорировался и искажался Соединенными Штатами и возглавляемым ими блоком капиталистических стран Запада", - сказал РИА Новости Лю Хан Су, специализирующийся на современной истории России.

"Такое положение вещей было обусловлено блоковым мышлением, предполагавшим жесткое идеологическое противостояние. Но с момента окончания холодной войны сменилось уже целое поколение. Любые, даже крупные события с течением времени переходят в плоскость истории и нуждаются в спокойной и объективной исторической оценке. Тем не менее с оценкой значения и роли Советского Союза во Второй мировой войне это произошло не в полной мере", - отметил профессор.

По вопросу участия СССР в войне по-прежнему существуют удивительные искажения и предубеждения, уверен южнокорейский исследователь. Поэтому статья российского президента с требованием честного отношения к истории произвела на него значительное впечатление.

"Больше всего меня поразила уверенность, с которой президент Путин заявляет о готовности подтвердить справедливость позиции России в спорах вокруг крайне сложных и запутанных исторических событий, а также то, что он дает понять, что не потерпит попыток усомниться в этой справедливости", - рассказал профессор.

Эксперт считает совершенно оправданными все утверждения российского президента относительно вклада Красной армии и советского народа в победу над фашизмом. Однако хаотичные дипломатические усилия по созданию системы коллективной безопасности в Европе в конце 1930-х годов, а также заключение советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа, являются крайне сложными и дискуссионными темами. Поэтому призыв Путина ко всем странам раскрыть соответствующие секретные архивы тех лет является крайне интересным для историков во всем мире, отметил Лю Хан Су.

Латинской Америки и "У меня, честно говоря, есть определенные сомнения, что это на самом деле получится, но фраза: "Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-историков" выглядит как предложение создать совместную международную исследовательскую группу. Это очень привлекательная инициатива, не согласиться на которую невозможно. И если она действительно реализуется, то я хотел бы как южнокорейский ученый посоветовать, если это возможно, подключить к этой работе не только российских и европейских, а также западных историков, но и историков из Азии Африки , чтобы можно было добиться еще большей объективности и нейтральности", - предложил Лю Хан Су.

Важным, по его мнению, является также призыв Путина сохранить основные принципы сотрудничества международного сообщества, заложенные в ходе совместной борьбы с общим врагом человечества – фашизмом. Сформировавшийся в результате Второй мировой войны прочный союз наций, объединенных общим стремлением к миру, не раскололся даже в период холодной войны, поэтому к словам о необходимости его поддержания в XXI веке необходимо прислушаться всем жителям планеты, подчеркнул ученый.