Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573245522.html
Белорусского блогера Тихановского оставили в карцере до 26 июня
Видеоблогер Сергей Тихановский, супруга которого выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии, оставлен в карцере до 26 июня, сообщил в субботу не... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T22:29
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
гродно
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_e72821993fb5fcccf3de7b83ec7573d1.jpg
https://ria.ru/20200616/1572999776.html
https://ria.ru/20200620/1573229666.html
1
гродно
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_e72821993fb5fcccf3de7b83ec7573d1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:722:541_1400x0_80_0_0_0e2aaa71c6f744bc7b70febfea853706.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_85:0:626:541_1400x0_80_0_0_002e00f269b46b0509c66926db74fa19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, гродно, белоруссия, в мире

Белорусского блогера Тихановского оставили в карцере до 26 июня

22:29 20.06.2020
475
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Видеоблогер Сергей Тихановский, супруга которого выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии, оставлен в карцере до 26 июня, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
Центр 13 июня сообщил, что Тихановский помещен в карцер СИЗО до 19 июня, точная причина наложенного ареста неизвестна.
"Блогер YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня. Об этом правозащитному центру "Весна" сообщила его жена, выдвиженка в кандидаты в президенты Светлана Тихановская, когда сегодня (20 июня) пыталась ему передать передачу", - говорится в сообщении на сайте "Весны".
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием со стороны правоохранительных органов.
Светлана Тихановская
16 июня, 13:44
Тихановская заявила об угрозах из-за участия в выборах в Белоруссии
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост.
Сам Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Кроме того, 16 июня "Весна" сообщила, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.
Супруга Тихановского заявляла, что в ее адрес поступают угрозы в связи с участием в избирательной кампании.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:45
Лукашенко пояснил мысль, что конституция Белоруссии "не под женщину"
1520078
Обсудить 1
Президентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяГродноБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Джон Болтон
Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
Южнокорейский историк оценил призыв Путина открыть военные архивы
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержаниях активистов
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Начальник Генштаба Греции пообещал "сжечь" вторгшихся в страну
Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске
В Белоруссии после предвыборных пикетов задержали около 270 человек
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры*
Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Идлибе
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
Виктор Бабарико
Бабарико предъявлено обвинение
Врачи в госпитале COVID-19
Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Президент США Дональд Трамп
У сотрудников штаба Трампа, готовивших место для митинга, нашли COVID-19
Бельгийская скорая помощь
Бургомистра Брюгге ранили ножом в шею
Сотрудники полиции во время акции протеста в Париже
Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже
Новороссийск
Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Эквадоре за сутки 452 человека заболели COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Коалиция США уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Лента новостейМолния