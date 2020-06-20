Белорусского блогера Тихановского оставили в карцере до 26 июня

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Видеоблогер Сергей Тихановский, супруга которого выдвигается кандидатом в президенты Белоруссии, оставлен в карцере до 26 июня, сообщил в субботу не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".

Центр 13 июня сообщил, что Тихановский помещен в карцер СИЗО до 19 июня, точная причина наложенного ареста неизвестна.

"Блогер YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский оставлен в карцере до 26 июня. Об этом правозащитному центру "Весна" сообщила его жена, выдвиженка в кандидаты в президенты Светлана Тихановская, когда сегодня (20 июня) пыталась ему передать передачу", - говорится в сообщении на сайте "Весны".

РИА Новости на данный момент не располагает комментарием со стороны правоохранительных органов.

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала жена Тихановского Светлана, и теперь она баллотируется на высший государственный пост.

Сам Тихановский и еще как минимум девять его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Действия одного из сторонников Тихановского дополнительно квалифицированы следствием по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Кроме того, 16 июня "Весна" сообщила, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.

Супруга Тихановского заявляла, что в ее адрес поступают угрозы в связи с участием в избирательной кампании.