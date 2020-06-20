Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги

"Правительство намерено добиваться, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении) и чтобы гарантировать, что он не получит доход от своего постыдного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность", - говорится в ее заявлении, распространенном Белым домом.

Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.

При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.