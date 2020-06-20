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Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги
Правительство США будет добиваться, чтобы экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не получил доход от своей книги,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T22:25
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги

22:25 20.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Правительство США будет добиваться, чтобы экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не получил доход от своей книги, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Правительство намерено добиваться, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении) и чтобы гарантировать, что он не получит доход от своего постыдного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность", - говорится в ее заявлении, распространенном Белым домом.
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
19 июня, 09:19
"И жалко, и опасно". Помпео посчитал Болтона предателем за выпуск книги
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.
При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
Книга жалоб. Сбитый ястреб Болтон клюнул Трампа, как петух
18 июня, 17:26На грани
Книга жалоб. Сбитый "ястреб" Болтон клюнул Трампа, как петухЕсли не знать, кто писал "Комнату, где это произошло: воспоминания о Белом доме", то можно решить, что Моника Левински. Хотя разница невелика. Джон Болтон тоже считает, что запятнал мундир работой на президента США.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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