https://ria.ru/20200620/1573245462.html
Власти США будут добиваться, чтобы Болтон не получил доход от книги
Правительство США будет добиваться, чтобы экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон не получил доход от своей книги,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T22:25
2020-06-20T22:25
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_82a2d48ad6981d2b76a7f0dbaec25369.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200619/1573164636.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573141985.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_82a2d48ad6981d2b76a7f0dbaec25369.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_d0b1f56a502fafdc5e10d083e52a2eda.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_465:0:2513:2048_1400x0_80_0_0_03447810422c9c982cad96c004742b3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости.
Правительство США
будет добиваться, чтобы экс-советник президента Дональда Трампа
по национальной безопасности Джон Болтон
не получил доход от своей книги, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани
.
"Правительство намерено добиваться, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения (о неразглашении) и чтобы гарантировать, что он не получит доход от своего постыдного решения поставить свою жажду денег и внимания выше своих обязательств защищать национальную безопасность", - говорится в ее заявлении, распространенном Белым домом.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.
При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.