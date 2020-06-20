Начальник Генштаба Греции пообещал "сжечь" вторгшихся в страну

"Военный конфликт является вероятным. Никто не может исключить его. Если произойдет что-то такое, это не ограничится одной точкой, это расширится немедленно. Невозможно, чтобы произошло что-то в Кастелоризо и не распространилось повсюду", - цитирует телеканал слова генерала.

"Кто нападет на греческие вооруженные силы, заплатит очень большую цену, и это знают соседи. (Президент Турции Тайип – ред.) Эрдоган делает то, что он говорит. И мы делаем то, что мы говорим. Мы знаем, что сделаем и на Эвросе (пограничный район с Турцией - ред.), и на островах, и в открытом море", - заявил начальник генштаба.