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Начальник Генштаба Греции пообещал "сжечь" вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T04:44
кириакос мицотакис
мевлют чавушоглу
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греция
афины
в мире
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353
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кириакос мицотакис, мевлют чавушоглу, евросоюз, мид греции‎, греция, афины, в мире

Начальник Генштаба Греции пообещал "сжечь" вторгшихся в страну

22:20 20.06.2020 (обновлено: 04:44 21.06.2020)
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© AP Photo / Giannis PapanikosОфицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
© AP Photo / Giannis Papanikos
АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну. Как сообщает телеканал Open, Флорас заявил об этом во время встречи с аккредитованными в Минобороны корреспондентами.
"Неделю назад начальник генштаба генерал Флорас прыгал с парашютом вместе с другими представителями вооруженных сил, направив послание предупреждения Турции. Теперь, говоря о турецкой агрессивности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, он не оставил никаких сомнений в том, как ответят греческие вооруженные силы в случае, если Турция нарушит греческий суверенитет - "Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это", - сообщает телеканал.
Генерал не исключил возможности войны, если Турция переступит "красные линии", полагая, что в таком случае столкновение расширится.
"Военный конфликт является вероятным. Никто не может исключить его. Если произойдет что-то такое, это не ограничится одной точкой, это расширится немедленно. Невозможно, чтобы произошло что-то в Кастелоризо и не распространилось повсюду", - цитирует телеканал слова генерала.
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Кастелоризо является самым удаленным островом Греции. Он оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь.
Телеканал называет заявление "посланием решительности" в адрес Турции.
"Кто нападет на греческие вооруженные силы, заплатит очень большую цену, и это знают соседи. (Президент Турции Тайип – ред.) Эрдоган делает то, что он говорит. И мы делаем то, что мы говорим. Мы знаем, что сделаем и на Эвросе (пограничный район с Турцией - ред.), и на островах, и в открытом море", - заявил начальник генштаба.
Телеканал приводит также слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в ходе саммита Евросоюза 19 июня: "Парадоксально обсуждать санкции против России за Украину и не обсуждать нарушение суверенных прав государств-членов Европейского союза, Греции и Кипра". Премьер призвал обсудить этот вопрос на июльском саммите, который пройдет в очном режиме в Брюсселе.
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Греция считает, что Турция пытается присвоить часть греческой исключительной экономической зоны. В частности, в правительственной газете Турции была публикация о предоставлении турецкой госкомпании ТРАО лицензии на исследования и эксплуатацию ряда морских участков, которые, по данным МИД Греции, расположены на континентальном шельфе Греции.
До этого в конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
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Кириакос МицотакисМевлют ЧавушоглуЕвросоюзМИД Греции‎ГрецияАфиныВ мире
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