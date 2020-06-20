У сотрудников штаба Трампа, готовивших место для митинга, нашли COVID-19

Он отметил, что никто из близко контактировавших с ними сотрудников не будет присутствовать на митинге, а перед началом мероприятия будут измерять температуру, выдавать антисептики для рук и маски.

Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.