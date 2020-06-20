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У сотрудников штаба Трампа, готовивших место для митинга, нашли COVID-19
Шесть сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, готовившие место для субботнего митинга с участием президента США в городе Талса, штат Оклахома, сдали... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T23:06
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353
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кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, оклахома, талса, сша, в мире

У сотрудников штаба Трампа, готовивших место для митинга, нашли COVID-19

22:11 20.06.2020 (обновлено: 23:06 20.06.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, готовившие место для субботнего митинга с участием президента США в городе Талса, штат Оклахома, сдали положительные тесты на коронавирус, заявил в субботу директор штаба по внешним связям Тима Мерта.
"В соответствии с протоколами безопасности сотрудники штаба проходят тестирование на COVID-19 перед мероприятиями. Шесть членов передовой группы показали положительные результаты из сотен проведенных тестов, и были немедленно приняты меры по помещению их в карантин", — цитирует его слова издание Axios.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 16:24Распространение нового коронавируса
Трамп не будет требовать от своих сторонников надевать маски на митинге
Он отметил, что никто из близко контактировавших с ними сотрудников не будет присутствовать на митинге, а перед началом мероприятия будут измерять температуру, выдавать антисептики для рук и маски.
Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате — на стадионах или крупных открытых площадках — из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.
В ответ в Белом доме заявили, что люди сами вправе принимать решение, участвовать ли им в таком мероприятии, равно как и носить ли на нем маски. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани напомнила, что рекомендации Центра по профилактике и контролю за заболеваниями по ношению масок не являются обязательными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампОклахомаТалсаСШАВ мире
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