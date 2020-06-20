В Белоруссии после предвыборных пикетов задержали около 270 человек

Участники пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента Белоруссии в Минске

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Около 270 граждан были задержаны в пятницу в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

В Белоруссии 18-19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Пикеты в ряде городов переросли в стихийные акции: сотни белорусов выстраивались в "цепочки солидарности", выражая поддержку оппозиционно настроенным активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании. Как сообщали правозащитники, итогом "цепочек солидарности" стало задержание ряда граждан по всей стране, в том числе в Минске были задержаны восемь журналистов, многие к настоящему времени отпущены.

"В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, - рассказала представитель МВД.

Она обратила внимание, что по закону "участники массового мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка".

В МВД призвали граждан не нарушать правопорядок и не создавать "конфликтные, провокационные ситуации".

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные, по его словам, митинги с нарушением законов и норм морали. На совещании в эту пятницу он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации.