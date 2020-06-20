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В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
Сотрудники полиции Сиэтла в субботу прибыли в захваченную протестующими "Автономную зону Капитолийского холма" для расследования стрельбы, в которой один... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T04:47
дональд трамп
сиэтл
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дональд трамп, сиэтл, сша, в мире

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

21:54 20.06.2020 (обновлено: 04:47 21.06.2020)
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© REUTERS / Lindsey WassonВход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции Сиэтла в субботу прибыли в захваченную протестующими "Автономную зону Капитолийского холма" для расследования стрельбы, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщает издание Newsweek.
Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
"Полиция ведет расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна", - сообщает полиция в Twitter.
Как сообщает издание, департамент полиции Сиэтла ночью получил сообщения о "трех-шести выстрелах", стрелявшие скрылись с места событий. Сотрудники полиции прибыли на захваченную территорию в защитном обмундировании.
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Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию CHAZ около 2.30 в субботу после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам.
Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
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