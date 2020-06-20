В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Вход в Автономную зону Капитолийского холма в Сиэтле, США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Сиэтла в субботу прибыли в захваченную протестующими "Автономную зону Капитолийского холма" для расследования стрельбы, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщает издание Newsweek

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

"Полиция ведет расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна", - сообщает полиция в Twitter.

Как сообщает издание, департамент полиции Сиэтла ночью получил сообщения о "трех-шести выстрелах", стрелявшие скрылись с места событий. Сотрудники полиции прибыли на захваченную территорию в защитном обмундировании.

Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию CHAZ около 2.30 в субботу после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам.

Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.