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Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже
Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек в ходе демонстраций, проходящих сегодня в Париже, сообщает префектура полиции города. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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франция, париж, в мире

Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже

21:43 20.06.2020
286
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек в ходе демонстраций, проходящих сегодня в Париже, сообщает префектура полиции города.
"Правоохранительные органы обеспечили безопасность на заявленных и санкционированных шествиях и обеспечили соблюдение запретов на демонстрации. По состоянию на 19.45 (20.45 мск) было совершено пять задержаний, 36 проверок личности и вынесено 52 устных предупреждения", - говорится в сообщении префектуры полиции.
Сегодня в Париже проходит несколько демонстраций и шествий, в числе которых демонстрация против полицейской жестокости и акция с требованием легализовать во Франции мигрантов без документов.
При этом проведение как минимум двух акций в субботу запрещено властями. Одна из них - незадекларированная манифестация около посольства США в Париже. В проведении ещё одной акции, которую организаторы собирались провести в связи с недавними событиями в Дижоне, было отказано из-за "риска нарушения общественного порядка, который может привести к беспорядкам и насилию".
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