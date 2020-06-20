Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже

"Правоохранительные органы обеспечили безопасность на заявленных и санкционированных шествиях и обеспечили соблюдение запретов на демонстрации. По состоянию на 19.45 (20.45 мск) было совершено пять задержаний, 36 проверок личности и вынесено 52 устных предупреждения", - говорится в сообщении префектуры полиции.