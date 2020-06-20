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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573244424.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона
Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:39
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
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общество
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распространение нового коронавируса
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:160:2929:1808_1400x0_80_0_0_0877fc9097b50806cdd5fee093078da9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона

21:39 20.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 6271 летальный исход. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 456 973, заразившихся - достигло 8 525 042.
ВОЗ предупреждает: опасная новая фаза пандемии
Вчера, 10:04Знатоки
ВОЗ предупреждает: опасная новая фаза пандемии
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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