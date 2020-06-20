https://ria.ru/20200620/1573244424.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона
Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:39
2020-06-20T21:39
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распространение нового коронавируса
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество, в мире