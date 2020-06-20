Лесной пожар в канадской провинции Квебек угрожает гидроэлектростанции

Сообщается, что пожар начался во вторник и к субботе уже распространился на 58 тысяч гектаров. По информации телеканала, пострадавших нет, ни одному зданию не был нанесен ущерб, однако в настоящий момент огонь приближается к водохранилищу Пипмуакан, вокруг которого расположены десятки жилых домов, а также гидроэлектростанция, которая обслуживает почти 85 тысяч жителей провинции.