https://ria.ru/20200620/1573244343.html
Лесной пожар в канадской провинции Квебек угрожает гидроэлектростанции
Крупный лесной пожар бушует в канадской провинции Квебек и направляется к гидроэлектростанции, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:37
2020-06-20T21:37
квебек (провинция)
канада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/31/1557773166_0:166:3052:1883_1400x0_80_0_0_4afdfe0ee34d7e039f55df7f0021be88.jpg
https://ria.ru/20200619/1573184202.html
1
квебек (провинция)
канада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/31/1557773166_0:166:3052:1883_1400x0_80_0_0_4afdfe0ee34d7e039f55df7f0021be88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/31/1557773166_161:0:2892:2048_1400x0_80_0_0_ed0da0f87eb78cf4a7b33c2a59e18df2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155777/31/1557773166_502:0:2550:2048_1400x0_80_0_0_41ae40e7c8cba8850ab9b159585cafd1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), канада, в мире