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Лесной пожар в канадской провинции Квебек угрожает гидроэлектростанции
Крупный лесной пожар бушует в канадской провинции Квебек и направляется к гидроэлектростанции, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на пожарную службу... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:37
квебек (провинция)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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квебек (провинция), канада, в мире

Лесной пожар в канадской провинции Квебек угрожает гидроэлектростанции

21:37 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Сергей Строителев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Крупный лесной пожар бушует в канадской провинции Квебек и направляется к гидроэлектростанции, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на пожарную службу провинции.
Сообщается, что пожар начался во вторник и к субботе уже распространился на 58 тысяч гектаров. По информации телеканала, пострадавших нет, ни одному зданию не был нанесен ущерб, однако в настоящий момент огонь приближается к водохранилищу Пипмуакан, вокруг которого расположены десятки жилых домов, а также гидроэлектростанция, которая обслуживает почти 85 тысяч жителей провинции.
Отмечается, что в субботу со стихией боролись 49 пожарных. Их работе мешает жаркая и сухая погода, а также направление ветра.
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