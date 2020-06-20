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Распространение нового коронавируса
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Албания возобновит международное авиасообщение с 22 июня
Международное авиасообщение возобновится в Албании 22 июня, через три месяца после приостановки полетов из-за распространения коронавируса, сообщает издание... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:25
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
тирана (город)
албания
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, тирана (город), албания, в мире

Албания возобновит международное авиасообщение с 22 июня

21:25 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Международное авиасообщение возобновится в Албании 22 июня, через три месяца после приостановки полетов из-за распространения коронавируса, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на заявление властей.
В Албании есть только один международный аэропорт – он находится в районе столицы страны Тираны у деревни Ринас.
Издание отмечает, что все авиакомпании должны обеспечить соблюдение правил гигиены и социальной дистанции в самолетах.
"С 22 июня 2020 года начнут осуществляться регулярные международные рейсы в соответствии с расписанием, которое утвердит и сообщит Управление гражданской авиации … Компании должны принять необходимые меры для обеспечения бронирования рейсов в Международный аэропорт Тираны и из него", - говорится в заявлении министерства инфраструктуры и энергетики, текст которого приводит издание.
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По последним данным минздрава Албании, в стране выявлен 1891 случай заражения коронавирусом, из этого числа 1126 заболевших выздоровели и 43 скончались. Больше всего случаев зафиксировано в столице Тиране – там заболели 336 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТирана (город)АлбанияВ мире
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