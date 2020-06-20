Названы регионы с экстремальной жарой

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода... Там температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее. На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов", - сказал Вильфанд в видеопрогнозе, который представлен на сайте ведомства.
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Как отметил Вильфанд, температуры на севере азиатской части намного превышали температуры на юге.