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Названы регионы с экстремальной жарой
Температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:22
роман вильфанд
гидрометцентр
таймыр
общество
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, общество

Названы регионы с экстремальной жарой

21:22 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкДевушка загорает в парке
Девушка загорает в парке
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Температура на севере азиатской части России достигла рекордных показателей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Особенно жаркая погода, необычно жаркая, экстремально жаркая наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода... Там температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. На севере Якутии, в благословенной Чукотке такие высокие температуры были, а сейчас очень теплая погода перемещается несколько западнее. На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов", - сказал Вильфанд в видеопрогнозе, который представлен на сайте ведомства.
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Вчера, 15:47
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Как отметил Вильфанд, температуры на севере азиатской части намного превышали температуры на юге.
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Роман ВильфандГидрометцентрТаймырОбщество
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