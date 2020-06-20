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В Москве в июне выпало почти две месячные нормы осадков
Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве за первую половину июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:19
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Москве в июне выпало почти две месячные нормы осадков

21:19 20.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве за первую половину июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура за первую половину июня – на два с небольшим градуса выше нормы. Это очень много, то есть первая половина очень жаркая, хотя начиналось-то с холодной погоды. И осадков выпало уже почти две нормы", - сказал Вильфанд, видео с которым приводится на сайте Гидрометцентра.
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