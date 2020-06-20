https://ria.ru/20200620/1573243853.html
В Москве в июне выпало почти две месячные нормы осадков
Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве за первую половину июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:19
2020-06-20T21:19
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_32900a562de9571024a024718d921785.jpg
https://ria.ru/20200620/1573243724.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_32900a562de9571024a024718d921785.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_305:0:3036:2048_1400x0_80_0_0_bde3ffa1df2c3d6eec867a96972de1ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387995_646:0:2694:2048_1400x0_80_0_0_9ab9495edae20bfc05b584f827964596.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество