Московские врачи помогут забайкальским коллегам бороться с COVID-19

Кроме того, столичные врачи расскажут об основных аспектах диагностики COVID-19 с помощью КТ-исследований и передадут лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тысяч упаковок.