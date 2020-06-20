Московские врачи помогут забайкальским коллегам бороться с COVID-19

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Врачи столичных поликлиник вылетают в Забайкальский край для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
"Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с COVID-19 на дому, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве организовали систему, помогающую контролировать процесс лечения пациента с момента первого обращения за медицинской помощью до полного выздоровления на дому. Теперь столичные специалисты готовы поделиться опытом с коллегами из Забайкалья.
Кроме того, столичные врачи расскажут об основных аспектах диагностики COVID-19 с помощью КТ-исследований и передадут лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в составе бригады специалисты различных профилей: главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников; главврач диагностического центра №5, доктор медицинских наук Павел Гуляев; заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог консультативно-диагностической поликлиники №121 Артем Инджиев, врач-инфекционист диагностического центра №5 Татьяна Адамовская и заведующий филиалом №4 городской поликлиники №6 Евгений Фонин.
На данный момент московские врачи уже помогают коллегам в Дагестане, Северной Осетии – Алании, Забайкальском и Камчатском краях, Ингушетии, Пскове и Владимире. Сейчас в Забайкальском крае работает бригада медиков под руководством главврача больницы №52 Марьяны Лысенко.
Также для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тысяч упаковок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.