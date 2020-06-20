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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573243643.html
В Турции еще 1248 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1248, умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:06
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции еще 1248 человек заболели COVID-19

20:54 20.06.2020 (обновлено: 21:06 20.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
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АНКАРА, 20 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1248, умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1248 новых случаев, всего заразившихся - 186 493. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего умерших - 4927. Вылечились сегодня 1312 пациентов, всего - 158 828", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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