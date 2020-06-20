ФСИН опровергла информацию о вспышке COVID-19 в мордовской колонии

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая заболевания, а семь заключенных нанесли себе поверхностные порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявило управление Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая заболевания, а семь заключенных нанесли себе поверхностные порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявило управление ФСИН России по республике.

В субботу комитет "Гражданское содействие" со ссылкой на источник в колонии сообщил, что заключенные ИК-7 в Мордовии вскрыли себе вены из-за отказа администрации их лечить.

"Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной. В исправительной колонии № 7 на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждении стабильная и находится под постоянным контролем", - говорится в сообщении.

Также, как отмечает УФСИН, не соответствует действительности информация о 15 осужденных, нанесших себе травмы якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения.

"19 июня семь осужденных за тяжкие преступления, находившиеся в помещениях для отъявленных нарушителей порядка отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв. Все осужденные были немедленно отсмотрены медицинскими работниками, им оказана необходимая помощь. Опасности для здоровья и жизни эти порезы не представляют", - отмечает ведомство.

Данные действия осужденные, по мнению УФСИН, совершили в целях дестабилизации деятельности учреждения и провокации администрации. В настоящее время ведется проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.