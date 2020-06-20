https://ria.ru/20200620/1573243554.html
ФСИН опровергла информацию о вспышке COVID-19 в мордовской колонии
Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:49
2020-06-20T21:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
республика мордовия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_da828e2a891bf5ab415075d0d1b7118e.jpg
https://ria.ru/20200529/1572173636.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_da828e2a891bf5ab415075d0d1b7118e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_221:0:2952:2048_1400x0_80_0_0_dc9febf48a168410a59fb1bd8021e260.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156163/40/1561634065_562:0:2610:2048_1400x0_80_0_0_f9bbdc85c98bafb0174cc409db2906a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика мордовия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости.
Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая заболевания, а семь заключенных нанесли себе поверхностные порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявило управление ФСИН
России по республике.
В субботу комитет "Гражданское содействие" со ссылкой на источник в колонии сообщил, что заключенные ИК-7 в Мордовии вскрыли себе вены из-за отказа администрации их лечить.
"Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной. В исправительной колонии № 7 на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждении стабильная и находится под постоянным контролем", - говорится в сообщении.
Также, как отмечает УФСИН, не соответствует действительности информация о 15 осужденных, нанесших себе травмы якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения.
"19 июня семь осужденных за тяжкие преступления, находившиеся в помещениях для отъявленных нарушителей порядка отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв. Все осужденные были немедленно отсмотрены медицинскими работниками, им оказана необходимая помощь. Опасности для здоровья и жизни эти порезы не представляют", - отмечает ведомство.
Данные действия осужденные, по мнению УФСИН, совершили в целях дестабилизации деятельности учреждения и провокации администрации. В настоящее время ведется проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.