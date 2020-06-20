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ФСИН опровергла информацию о вспышке COVID-19 в мордовской колонии
Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:04
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика мордовия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

ФСИН опровергла информацию о вспышке COVID-19 в мордовской колонии

20:49 20.06.2020 (обновлено: 21:04 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТабличка в исправительной колонии
Табличка в исправительной колонии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Информация о вспышке коронавирусной инфекции в исправительной колонии №7 в Мордовии не соответствует действительности, там не выявлено ни одного случая заболевания, а семь заключенных нанесли себе поверхностные порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявило управление ФСИН России по республике.
В субботу комитет "Гражданское содействие" со ссылкой на источник в колонии сообщил, что заключенные ИК-7 в Мордовии вскрыли себе вены из-за отказа администрации их лечить.
"Информация о вспышке COVID-19 в ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия является ложной. В исправительной колонии № 7 на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждении стабильная и находится под постоянным контролем", - говорится в сообщении.
Также, как отмечает УФСИН, не соответствует действительности информация о 15 осужденных, нанесших себе травмы якобы в знак протеста против бездействия администрации учреждения.
Колония
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"19 июня семь осужденных за тяжкие преступления, находившиеся в помещениях для отъявленных нарушителей порядка отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме нанесли себе поверхностные порезы предплечий лезвиями от разобранных одноразовых бритв. Все осужденные были немедленно отсмотрены медицинскими работниками, им оказана необходимая помощь. Опасности для здоровья и жизни эти порезы не представляют", - отмечает ведомство.
Данные действия осужденные, по мнению УФСИН, совершили в целях дестабилизации деятельности учреждения и провокации администрации. В настоящее время ведется проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика МордовияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
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