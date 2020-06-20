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Хеврон закрыли на карантин
Власти приняли решение о закрытии города Хеврон и окрестностей после выявления 86 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Палестине, сообщил на пресс... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T21:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), палестина, в мире

Хеврон закрыли на карантин

20:42 20.06.2020 (обновлено: 21:00 20.06.2020)
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© Фото : сайт Русской духовной миссии в ИерусалимеПодворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
© Фото : сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме
ГАЗА, 20 июн - РИА Новости. Власти приняли решение о закрытии города Хеврон и окрестностей после выявления 86 новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Палестине, сообщил на пресс конференции палестинский премьер министр Мохаммед Штайе.
"За сутки в Палестине выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем принято решение о закрытии города Хеврон", - заявил Штайе.
Премьер-министр Палестины сообщил, что въезд и выезд в сам город Хеврон и на прилегающие территории будет закрыт. Штайе также объявил о полном закрытии города Наблус на два дня для изучения эпидемиологической обстановки.
"Запрещается также проведение свадеб, поминок, выпускных вечеров и всех массовых мероприятий и собраний во всех палестинских провинциях", - добавил палестинский премьер.
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Штайе также объявил, что в свете сложившейся обстановки власти запрещают палестинцам работать в израильских поселениях на Западном берегу, и просил палестинцев, которые работают в Израиле, не возвращаться на палестинские территории, а оставаться в Израиле ближайшие 14 дней.
"Нарушители карантина будут преследоваться законом", - предупредил Штайе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)ПалестинаВ мире
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