В России более 5,6 тысячи военных вылечились от коронавируса

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 148 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5626 человек", - говорится в сообщении.

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 646.

На 20 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1514 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 252 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 679 человек.

Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 849 пациентам, из них 149 человек гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.