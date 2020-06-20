https://ria.ru/20200620/1573243129.html
В России более 5,6 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:39
2020-06-20T20:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 148 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5626 человек", - говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 646.
На 20 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1514 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 252 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 679 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 849 пациентам, из них 149 человек гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.