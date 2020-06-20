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Распространение нового коронавируса
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В четырех штатах США выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Власти четырех штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных местных отделений департаментов... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, теннесси, сша, невада, в мире

В четырех штатах США выявили рекордное число новых случаев COVID-19

20:34 20.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти четырех штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
В штате Оклахома, где до среды число новых случаев не превышало 300 человек, за последние сутки был выявлен 331 новый заразившийся. Общее число заразившихся в штате превысило 10 тысяч. В штате Невада в субботу сообщили о 445 новых случаях, накануне этот показатель составлял 410 человек, при этом в начале недели в понедельник сообщалось лишь о 106 заболевших.
Во Флориде в пятницу сообщалось о 3822 заболевших за сутки, а в субботу власти сообщили о 4049 заразившихся, что стало рекордным для штата. Общее число заразившихся в штате превысило 93 тысячи.
Еще 1188 случаев заражения, более чем на 500 больше, чем накануне, зарегистрировали в Теннесси. Всего же в штате, по последним данным, более 34 тысяч заразившихся.
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В Аризоне, где трое суток подряд власти фиксировали рекордное число заразившихся, количество новых случаев снизилось – в пятницу сообщали, что за последние сутки были зарегистрированы рекордные 3246 случаев заражения, а за последние сутки число новых случаев упало до 3109. В Техасе и Орегоне число случаев заражения также снизилось.
Всего за последние сутки в США было зарегистрировано 29 909 случаев заражения коронавирусом, скончались более 600 пациентов с COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 222 576 случаев заражения COVID-19, более 119 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 606 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТеннессиСШАНевадаВ мире
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