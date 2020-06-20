В четырех штатах США выявили рекордное число новых случаев COVID-19

Во Флориде в пятницу сообщалось о 3822 заболевших за сутки, а в субботу власти сообщили о 4049 заразившихся, что стало рекордным для штата. Общее число заразившихся в штате превысило 93 тысячи.

Всего за последние сутки в США было зарегистрировано 29 909 случаев заражения коронавирусом, скончались более 600 пациентов с COVID-19. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 222 576 случаев заражения COVID-19, более 119 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 606 тысяч человек выздоровели.