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Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:51
сент-этьен
франция
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РИА Новости
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сент-этьен, франция, в мире

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

20:24 20.06.2020 (обновлено: 20:51 20.06.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
"То, чему мы были свидетелями, было совершенно непредсказуемо и нетипично", - сказал прокурор, которого цитирует радиостанция France Info.
Он отметил, что в результате беспорядков пострадали 20 человек.
По словам прокурора, были задержаны шесть человек, позже двое из них были отпущены. Таким образом, под стражей остаются четверо.
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Один из задержанных 23-летний молодой человек, имевший российское гражданство и получивший статус беженца, проживает в городе Сент-Этьен. Он обвиняется, в частности, "в объединении злоумышленников с целью преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением и насилием с отягчающими обстоятельствами", сообщает радиостанция со ссылкой на прокурора.
Второму обвиняемому 29 лет, он также имеет российское гражданство и живет в Труа. В числе обвиняемых также 53-летний мужчина, имеющий российское гражданство и статус беженца, проживающий в городе Доль (департамент Юра).
Наконец, четвёртый обвиняемый имеет французское гражданство, но родился в России. Ему 41 год, он живет в Дижоне.
Как уточнили РИА Новости в посольстве РФ во Франции, ранее французское МВД подтверждало, что граждан России среди задержанных в Дижоне нет.
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"В связи с заявлением прокурора (Дижона) будет направлен ещё один запрос французской стороне", - отметили в пресс-службе посольства РФ.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
В среду сообщалось, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона, в ходе которой договорились прекратить взаимные столкновения.
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