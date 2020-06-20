Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.

"То, чему мы были свидетелями, было совершенно непредсказуемо и нетипично", - сказал прокурор, которого цитирует радиостанция France Info

Он отметил, что в результате беспорядков пострадали 20 человек.

По словам прокурора, были задержаны шесть человек, позже двое из них были отпущены. Таким образом, под стражей остаются четверо.

Один из задержанных 23-летний молодой человек, имевший российское гражданство и получивший статус беженца, проживает в городе Сент-Этьен . Он обвиняется, в частности, "в объединении злоумышленников с целью преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением и насилием с отягчающими обстоятельствами", сообщает радиостанция со ссылкой на прокурора.

Второму обвиняемому 29 лет, он также имеет российское гражданство и живет в Труа. В числе обвиняемых также 53-летний мужчина, имеющий российское гражданство и статус беженца, проживающий в городе Доль (департамент Юра).

Наконец, четвёртый обвиняемый имеет французское гражданство, но родился в России. Ему 41 год, он живет в Дижоне.

Как уточнили РИА Новости в посольстве РФ во Франции , ранее французское МВД подтверждало, что граждан России среди задержанных в Дижоне нет.

"В связи с заявлением прокурора (Дижона) будет направлен ещё один запрос французской стороне", - отметили в пресс-службе посольства РФ.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.